Nazionale | Filippo Inzaghi | ' Mio fratello Simone profilo perfetto per la panchina azzurra'

Concerto di Madonna a Messina nel giugno 2019? Una “star interNazionale” in arrivo al San Filippo : I fan della signora Ciccone possono cominciare a sperare nell'annuncio di un Concerto di Madonna a Messina per il mese di giugno 2019: potrebbe essere lei la grande big internazionale attesa allo stadio San Filippo il prossimo anno, con una data siciliana nell'ambito del suo prossimo tour. A lanciare quella che per ora è solo un'indiscrezione è la Gazzetta del Sud, una congettura che però si basa su una notizia: nell'edizione siciliana, il ...