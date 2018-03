Nazionale | Di Biagio | ' ' Bisogna ripartire velocemente' ' Buffon | ' ' Polemiche su di me?

GENTILE “DI BIAGIO HA FALLITO”/ “Ha perso con l’Under 21 - la Nazionale non la merita” : GENTILE... poco GENTILE con Di BIAGIO. Feroci critiche al Ct della Nazionale: "Tutti i tecnici Federali hanno ottenuto risultati prima del salto, con Di BIAGIO non è stato così"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:55:00 GMT)

Nazionale - Di Biagio : “su Balotelli Nessuna chiusura” : ”Per Balotelli non è una chiusura definitiva, ho semplicemente visto, valutato e fatto la mia scelta, giusta o sbagliata che sia l’ho fatta ritenendola la migliore per il bene della squadra e del gruppo”. Così Gigi Di Biagio motivando l’esclusione dell’attaccante del Nizza per il primo raduno ufficiale del 2018 della Nazionale in vista delle amichevoli con Argentina e Inghilterra. ”I numeri, parlo in generale ...

ITALIA - CONVOCATI Nazionale DI BIAGIO/ I nomi per Argentina e Inghilterra : Chiellini in dubbio - c'è Ogbonna : ITALIA, CONVOCATI NAZIONALE Di BIAGIO. I nomi per Argentina e Inghilterra: Chiellini in dubbio, c'è Ogbonna. Le ultime notizie sui giocatori chiamati per le due amichevoli(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:00:00 GMT)

