Natura | il Parco Avventura del Righi si rinnova Domenica festa inaugurazione nuovi

North carolina - temperature polari al parco Naturale : l’incredibile tecnica degli alligatori per sopravvivere al grande gelo : Il video è stato girato in Norh carolina, nello Swamp Park di Shallotte, in questi giorni piegato da temperature polari. Le immagini mostrano la tecnica usata dagli alligatori per sopravvivere al grande freddo: tengono il muso fuori dalla superficie del lago, completamente ghiacciato, per catturare l’aria e respirare. In questo modo, gli animali riescono a andare in uno stato di “brumazione”, abbassano la temperatura ...