Nasce anche in Valle il sindacato di polizia Mosap | Di Fonzo primo segretario regionale

Tra Pechino e Mosca Nascerà ora anche una cooperazione militare? : La Manica è più larga, l'Atlantico pure; il richiesto aumento di partecipazione alle spese della Nato di certo non aiuterà le politiche per il rilancio dell'economia ed il superamento della fase ...

Dopo quelli su pene e vagina - Nasce anche un museo sulla contraccezione : A questa lista di musei inusuali e dallo spirito decisamente pop, si aggiunge un museo che affronta un tema che tocca i rami della scienza, della tecnica, della storia, del costume e della società, ...

La velina Shaila : 'Anche a Secondigliano può Nascere una favola' : È una vera favola, che per ora fine più lieto non potrebbe avere. Riguarda Shaila Gatta, 21 anni, da settembre tutte le sere in televisione, nell'orario di maggiore ascolto: fa parte della squadra di '...

Banche - Nasce il gigante che controllerà il 20% del mercato : L'input di Banca d'Italia è 'aggregare', 'consolidare'. Ammucchiare. Il governatore Ignazio Visco lo ha ribadito al Forex di Verona sabato scorso. E l'integrazione tra Banco Popolare e Bpm è destinata ...

Napoli - Nasce l'associazione 'Amici di Emilio Fede' : c'è anche Ferlaino : E' stata costituita a Napoli l'associazione 'Amici di Emilio Fede fan club'. L'idea è di esponenti del mondo della società civile e del giornalismo per valorizzare l'esperienza, nazionale e ...

PAPA PAOLO VI SANTO/ Perché ha guarito un feto : siamo pienamente uomini anche prima di Nascere : La Congregazione per le cause dei Santi ha riconosciuto il carattere miracoloso di una guarigione operata con l'intercessione del beato PAOLO VI. FRANCESCO BRASCHI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:08:00 GMT)PAOLO VI/ Non si guadagna Dio se non a partire dal cuore di ognuno, di D. ZardinPAOLO VI/ Lo storico: ecco le lettere che spiegano il turbamento di Montini, di P. Gheda

Portale della Canzone Italiana : promuove musica made in Italy nel mondo e Nasce anche da Faenza : Già oltre 200 mila i brani presenti in streaming. Del comitato promotore, i cui lavori sono partiti a giugno 2016, figura Giordano Sangiorgi, patron del Mei e della Notte del Liscio, Presidente delle ...

Anche i giovani avvocati sentono la crisi - riNasce l'associazione per under 40 : ECONOMIA E LAVORO - Si è da poco ricostituita ad Alessandria l' Associazione giovani avvocati che raggruppa gli under 40 dei liberi professionisti forensi. 'l'associazione in Italia esiste dal 1966, ...

CAMEROTA - Nasce MUSEO VIRTUALE IN GROTTA : E' UNICO IN ITALIA - FORSE ANCHE NEL MONDO : ... in un MONDO blu di stupore e cultura, scienza ed innovazione, in meravigliose sale ed installazioni artistiche che consentiranno a chiunque di partecipare attivamente divertendosi e migliorando la ...

Due secoli fa Nasceva Frankestein - ispirò anche il pacemaker : Sono passati due secoli dalla pubblicazione, nel gennaio 1818, ma Frankenstein continua a spaventare e ispirare la scienza. Lo ricordano Science e Lancet. Appena dieci anni dopo, nel 1828, ricorda Lancet in un tweet, in un articolo pubblicato sulla rivista sulla formazione degli embrioni si faceva riferimento al ...

Scienza : due secoli fa Nasceva Frankenstein - ispirò anche il pacemaker : Frankenstein, due secoli dopo la pubblicazione del libro di Mary Shelley, continua a ispirare la Scienza: dieci anni dopo, nel 1828, ricorda Lancet, si faceva riferimento al libro in un articolo pubblicato sulla rivista sulla formazione degli embrioni. Science invece ricorda che l’ideatore del pacemaker, Earl Bakken, ha dichiarato spesso che l’idea gli era venuta dopo aver visto il film con Boris Karloff. Nonostante oggi sia ...