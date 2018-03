NASBY & CROSH IL 29 MARZO ESCE HERE COMES THE STORM Il NUOVO EP DEL GRUPPO FOLK

radiosenisenews

: La voce dell'imminente uscita di 'Here Comes the Storm' si sta diffondendo: leggete qua sotto qualche informazione… - nasbycrosh : La voce dell'imminente uscita di 'Here Comes the Storm' si sta diffondendo: leggete qua sotto qualche informazione… - nasbycrosh : -10 giorni. Se ci fanno un elettrocardiogramma facciamo esplodere i macchinari. NASBY & CROSH Live EP Release al... -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Giovedì 29sarà disponibile in formato fisico , e da venerdì 30anche in digital download e in streaming , "the" , BT Sounds Production, ,EP di, formazionemilanese capitanata dalla voce di Luca "Bittì" Cirio. Quattro brani che rappresentano il ...