Napoli | Sarri nel mirino del Psg Piace il suo calcio spettacolo

Napoli - De Laurentiis in città : possibile incontro con Sarri : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è arrivato ieri sera a Napoli Aurelio De Laurentiis . Per motivi di lavoro, quello cinematografico, ma potrebbe essere anche la giornata di un incontro con Maurizio Sarri . A Castel Volturno, ...

Napoli - Verdi pedina chiave per il rinnovo di Sarri : Dal gran rifiuto di gennaio a idea concreta per giugno: il fantasista del Bologna è una esplicita richiesta di mercato del tecnico toscano per prolungare il suo rapporto con De Laurentiis

Napoli - Sarri fa chiarezza sul futuro : “Resterò solo se sarò riuscirò a dare il 101%…” : Napoli, Sarri- E’ un Napoli sereno e determinato, un po’ come il suo allenatore che ieri sera è stato premiato con il premio Maestrelli a Montecatini Terme. Sarri ha colto l’occasione per analizzare la lotta scudetto e alcuni indiscrezioni sul suo prossimo futuro. “RESTERO’ SOLAMENTE SE…” Sarri ha elogiato Napoli e tutti i suoi tifosi: “Mi […] L'articolo Napoli, Sarri fa chiarezza sul futuro: ...

Sarri : 'Napoli mi stordisce. Futuro? Devo avere le mie certezze' : Maurizio Sarri , allenatore del Napoli , ha parlato al Corriere dello Sport, a margine del premio Maestrelli ricevuto a Montecatini Terme. Ecco alcuni passaggi importanti: Due punti sono tanti o sono pochi? 'Vista la media di chi sta in testa, ed è la Juventus, ...

Juve - Marotta : "Grande ammirazione per Sarri e il Napoli" : L'ad bianconero: "Ma essere impegnati su tre fronti ci dà motivazioni forti. Se porterei Sarri alla Juve? E' tra i migliori, poi..."

Napoli - Sarri : "Non penso al rinnovo per ora. Juve-Napoli? Difficile dire se sarà decisiva" : "Il rinnovo del contratto? È un falso problema, ora non ci penso". Così Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, durante la consegna del trofeo Maestrelli a Montecatini, in provincia di Pistoia. Il ...

Sarri : "Tre anni fa volevo Astori al Napoli" : 'Astori? Era uno dei nomi che avevo fatto appena sono arrivato a Napoli, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di diritti d'immagine e sponsor'. Lo ha detto Maurizio Sarri durante la consegna del ...

Napoli - dubbi di Sarri sul rinnovo poi un retroscena su Astori : Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, duello avvincente con la Juventus. Nel frattempo si pensa al futuro ed al rinnovo del tecnico Sarri, ecco le importanti indicazioni dell’allenatore: “Non c’è mai stata aria di rassegnazione – ha dichiarato il tecnico a ‘Tv Luna’ – stiamo abituando e stiamo abituando i nostri tifosi e la stampa ad imprese straordinarie! Noi non dobbiamo essere prigionieri di ...