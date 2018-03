Napoli | Maradona | credo nello scudetto

Maradona : “credo nello scudetto del Napoli” : Diego Armando Maradona, attuale allenatore del Dibba Al-Fujairah, è tornato a parlare in occasione di un evento organizzato da Hublot e si è soffertato sulla lotta scudetto che vede Napoli e Juventus protagonisti. “Io penso che il Napoli possa riuscire a vincere il campionato, certo – afferma- credo allo scudetto, credo nei napoletani e questa squadra, a volte, mi ricorda il mio Napoli vincente”. L'articolo Maradona: ...

Raccontò il Napoli di Maradona. Necco - se ne va un altro volto di 90º minuto : Lutto nel calcio: aveva 83 anni A 90º minuto, Luigi Necco rappresentava il calcio del Sud. Prima l'Avellino, poi il Napoli, infine il grande Napoli dei due scudetti. Ai vari Vasino o Barletti che ...

'Milano chiama - Napoli risponde' : parola di Luigi Necco - tra Maradona e l'arte di Totò : Per Necco, d'altronde, non c'era differenza tra sport, arte o cronaca nera: "per me è tutto cronaca" sosteneva. Celebre la sua inchiesta sul Totonero, un modo di fare giornalismo da cui in futuro ...

Addio a Luigi Necco - volto storico di 90° minuto e cantore del Napoli di Maradona : Il calcio, la passione per l'archeologia, ma anche la cronaca raccontata con coraggio, pagata con un agguato della Camorra . Un cronista a tutto tondo, dalla schiena dritta. Certo, la prima immagine ...

morto Luigi Necco : volto di 90° minuto : raccontò gli scudetti del Napoli di Maradona : Lutto nel mondo del giornalismo e del calcio: è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave insufficienza respiratoria, Luigi Necco, il popolare giornalista napoletano volto storico di 90° minuto. ...

morto Luigi Necco : volto di 90° minuto - raccontò gli scudetti del Napoli di Maradona : La notizia viene riportata anche da Il Mattino: "Lutto nel mondo del giornalismo: è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Luigi Necco. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio, ma è stato stroncato da una ...

Da Maradona a Sarri - la metamorfosi del Napoli : il mondo celebra il gol globale di Hamsik : Una sequenza interminabile, un 'gol globale' di cui tutto il mondo parla e che tutto il mondo celebra: Callejon, Hysaj, Hamsik, Insigne, Albiol, Allan, Mario Rui, Reina, Koulibaly, Mertens, di nuovo ...

Sarri da 10 - squadra da 10 - tifosi da 10 : questo Napoli come ai tempi di Maradona : Spettacolo Napoli, dominio Napoli, Napoli da sogno. Partita strepitosa per la squadra azzurra, non ci sono più aggettivi per definire la squadra di Maurizio Sarri che incanta in Italia e si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto, il campionato è ancora lungo ma i segnali portano a far pensare ad un Napoli Tricolare al termine della stagione. I punti di vantaggio sulla Juventus sono adesso 4, la squadra di Allegri deve recuperare ...

Insigne a 360° : dallo scudetto con il Napoli a Ronaldo e Maradona. E su chi odia la città… : Lorenzo Insigne a cuore aperto. L’attaccante del Napoli si è raccontato a 360° attraverso una toccante lettera pubblicata sul portale Player’s Tribune. Dagli inizi, a Ronaldo (il Fenomeno), passando per Maradona, lo scudetto con il Napoli e il rapporto con la città, lo scugnizzo di Fuorigrotta così ha scritto: Prima di cominciare questa storia devo chiedere perdono a Dio. Per Dio, intendo “D10S”…Diego Armando Maradona. E voglio ...

Napoli - Carnevale racconta : 'Maradona una volta si presentò un'ora prima di giocare' : Tra i tanti personaggi a cui è stata associata l'espressione "genio e sregolatezza", non può non esserci Diego Armando Maradona. Capace di giocate che lasciavano stupefatti compagni e avversari, ma ...

Napoli - Ferlaino : “Sarri come Maradona ai miei tempi” : Negli ultimi giorni non si fa che dibattere del futuro di Sarri, con la questione rinnovo a tenere banco. A preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni che vedrebbero alcuni top club europei tentare il tecnico del Napoli. De Laurentiis tuttavia non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’allenatore toscano e perciò avrebbe fissato un incontro per […] L'articolo Napoli, Ferlaino: “Sarri come Maradona ai miei ...

Maradona si allena così a Dubai : 'Forza Napoli' : ROMA - 'Sogno o son desto?': è la domanda a cui provano a rispondere i tifosi del Napoli nel vedere il loro idolo tornare a indossare la maglia azzurra. A 27 anni dall'addio, Diego Armando Maradona ...

Napoli - Ferlaino : “Sarri come Maradona ai miei tempi” : Negli ultimi giorni non si fa che dibattere del futuro di Sarri, con la questione rinnovo a tenere banco. A preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni che vedrebbero alcuni top club europei tentare il tecnico del Napoli. De Laurentiis tuttavia non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’allenatore toscano e perciò avrebbe fissato un incontro per […] L'articolo Napoli, Ferlaino: “Sarri come Maradona ai miei ...

Napoli - Sarri con la Lazio fa 100. Ferlaino : "Lui come Maradona" : Tutti in pizzeria ieri sera i calciatori azzurri, che hanno raggiunto la Sanità per una cena di squadra immortalata sui social di molti protagonisti della squadra di Sarri che l'ex presidente Ferlaino ...