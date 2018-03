Napoli | De Laurentiis in città | possibile incontro con Sarri

Napoli - assalto ad Andrè Silva : De Laurentiis punta l’attaccante rossonero : Napoli, assalto ad Andrè Silva: De Laurentiis punta l’attaccante rossonero Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, assalto AD ANDREè Silva- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli sarebbe pronto a tentare l’assalto ad Andrè Silva. Il giocatore, poco impiegato da Gattuso e relativamente ai margini del progetto ...

Napoli - De Laurentiis blinda Allan : contratto fino al 2023 : Napoli - Due buone notizie oggi in casa Napoli. Innanzitutto arriva il rinnovo contrattuale di Allan che si lega agli azzurri fino al 2023. Tornando al campo invece, capitan Hamsik sarà disposizione ...

Napoli - l'annuncio di De Laurentiis : 'Allan ha firmato : resta fino al 2023' : Napoli - Per restare grandi, oltre che comprare, bisogna cercare di mantenere in squadra i migliori. Questo il Napoli lo sa e così - come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis - ha allungato ...

Napoli : Sarri prepara la sfida con l'Inter. De Laurentiis progetta il ritiro estivo : Maurizio Sarri ha messo l'Inter nel mirino. Ieri seduta specifica per i difensori al mattino e per centrocampisti ed attaccanti. Anche oggi si lavorerà sui dettagli, quelli che il tecnico azzurro sta ...

Napoli - rinnovo Sarri : ecco quando ci sarà l'incontro con De Laurentiis : Maurizio Sarri ancora a Napoli . Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare il contratto del proprio tecnico e, come scrive il Corriere dello Sport , la un incontro tra le parti ci sarà a fine mese, quando il campionato si fermerà.

Napoli : De Laurentiis non molla Sarri : La corsa scudetto del Napoli prosegue, ma il destino di Sarri è già deciso. Secondo il Corriere dello Sport , il presidente De Laurentiis non intende abbandonare l'allenatore, creatore del progetto partenopeo.

Napoli - il tweet - il ragù e la delusione. Per De Laurentiis una sconfitta da cancellare : Un risultato da cancellare in fretta. La sconfitta contro la Roma di ieri ha messo il Napoli a portata di sorpasso da parte della Juventus, che deve recuperare la sfida casalinga con l'Atalanta. ...

Napoli - CdA in famiglia : 4 - 4 milioni di euro per De Laurentiis e figli : Tornano a salire i compensi per gli amministratori del Napoli grazie all'utile record nell'esercizio 2017 L'articolo Napoli, CdA in famiglia: 4,4 milioni di euro per De Laurentiis e figli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

De Laurentiis ufficializza Milic : nuovo innesto per il Napoli : “Benvenuto Hrvoje”. Con il suo consueto tweet, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo alla corte di mister Sarri del neo acquisto Milic. Il terzino sinistro era svincolato ed ha potuto firmare dunque un accordo sino a fine stagione col club partenopeo. Con l’assenza di Ghoulam l’innesto di Milic potrebbe tornare utile nel dare un po’ di fiato a Mario Rui, super spremuto nelle ultime ...

Europa League - Sarri : Napoli - hai un'anima. De Laurentiis : Fuori a testa alta : ROMA - 'La squadra ha un'anima: l'uscita dall' Europa League dispiace molto. Di positivo c'è che avremo più tempo per allenarci e preparare al meglio i prossimi impegni'. Così Maurizio Sarri commenta ...

Napoli - Sarri non fa drammi per l’eliminazione ma lancia una frecciata a De Laurentiis! : Al termine della sfida vinta con il Lipsia, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, per commentare il successo che però non è bastato per la qualificazione. Non è mancata una frecciata a De Laurentiis: “Abbiamo fatto una sciocchezza enorme all’andata, trattando l’ultimo minuto della gara di andata come fosse l’ultimo minuto di un ...

Milic al Napoli/ Calciomercato - De Laurentiis ha chiuso l'affare : dettagli sullo stipendio : Milic al Napoli, Calciomercato: Aurelio De Laurentiis ha chiuso l'affare. La firma del terzino sinistro su un contratto fino a giugno prossimo può arrivare già nel pomeriggio di oggi.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:28:00 GMT)

Napoli - duro sfogo di Sarri contro la squadra e messaggio indiretto a De Laurentiis! : Il Napoli è quasi fuori dall’Europa League. Nell’andata dei sedicesimi di finale i partenopei hanno perso 3-1 al San Paolo contro il Lipsia compromettendo la qualificazione. Al termine del match, Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Non si può prendere un gol così al 93’ coi due difensori centrali nell’area avversaria e col ritorno ancora da giocare. Quello che ...

Napoli-Siqueira - arrivano conferme : De Laurentiis pronto a regalare il terzino a Sarri : Napoli-Siqueira, arrivano conferme. Entusiasmo in casa azzurra dopo la super prestazione casalinga contro la Lazio, la squadra di Maurizio Sarri gioca un calcio entusiasmante e dopo un primo brivido iniziale ha dominato contro gli uomini di Simone Inzaghi, controsorpasso in vetta alla Juventus che venerdì aveva vinto contro la Fiorentina, si preannuncia un testa a testa fino alla fine con lo scontro diretto che può rivelarsi determinante. La ...