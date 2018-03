Nada Malanima | in arrivo una primavera ricca di nuovi progetti con un film e un nuovo

domanipress

(Di giovedì 22 marzo 2018) Unadiper l’eclettica cantante: inune unalbum. Giovedì 19 aprile esce in sala Untitled – Viaggio senza fine, l’ultimo capolavoro del regista di Workingman’s Death Michael Glawogger, co-diretto da Monika Willi e distribuito da ZaLab. Sarà proprio la cantante la voce narrante d’eccezione per la versione italiana (l’attrice Fiona Shaw nella versione internazionale) e accompagnerà lo spettatore attraverso un viaggio tra Europa e Africa che ha l’imprevedibile e la curiosità come uniche regole. Fra idella musicista, anche unalbum. Sarà realizzato in collaborazione con John Parish, storico produttore inglese di P.J, Harvey, Eels e Tracy Chapman e composto da dieci canzoni inedite scritte dall’autrice. Le registrazioni inizieranno nel mese di maggio a Bristol.è stata recentemente ospite sulle pagine di ...