Moro | Rampelli Fdi | lasciare in pace i morti

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Roma, 22 mar. (AdnKronos) – ‘La recrudescenza del sacrilegio nei confronti delle vittime della violenza e del terrorismo sta raggiungendo livelli preoccupanti. Non c’èper i vivi, i familiari che hanno subito quelle tragedie, che non hanno avuto giustizia né verità e ora si trovano di fronte a gesti barbari come l’imbrattamento della lapide di Aldo”. è quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Fabio.“Ieri – prosegue l’esponente di Fdi – abbiamo denunciato il caso di un convegno organizzato in ricordo di Norma Cossetto che è stato bloccato a causa delle minacce dei centri sociali, la giovane 23enne violentata, uccisa e infoibata dai comunisti titini la cui stele è stata danneggiata a Latina qualche settimana fa. Stessa cosa accadde sempre a Latina per Giovanni Falcone”. ...