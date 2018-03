Monster Hunter World si aggiorna su PS4 e Xbox One | arriva Deviljho

Monster Hunter World domina la classifica USA : Il gruppo NPD ha pubblicato i suoi dati relativi al mese di febbraio 2018. L'analista Mat Piscatella ha dipinto il quadro dell'industria dei giochi degli Stati Uniti per il ​​mese scorso.Prima di tutto, come segnala Dualshockers, PS4 è stata la console che ha venduto di più durante il mese, dimostrandosi anche la piattaforma più venduta per i primi due mesi dell'anno. Dato che Switch era in vetta a gennaio, questo significa che la ...

Monster Hunter World cambia il 22 marzo : arriva Deviljho - tutti i bilanciamenti delle armi : Il 22 marzo arriverà un corposo aggiornamento per Monster Hunter World su PS4 (2.00) e Xbox One (2.0.0.0). Su PlayStation 4 peserà circa 610 MB, su Xbox One 600 MB. Le novità sono davvero tantissime, partiamo dalla più importante: l'aggiunta del terribile Deviljho, un mostro sempre alla ricerca di una preda a causa del suo metabolismo accelerato: ci saranno anche le armi del Deviljho insieme ai set di armatura Vangis a e ß. Saranno ...

Monster Hunter World : ecco quando arriverà il Deviljho : Capcom aveva promesso interessanti novità per il suo Monster Hunter World in arrivo oggi. Ebbene il gioco, del quale vi offriamo la nostra guida, vedrà l'arrivo dell'insaziabile Deviljho a breve.Come riporta Gamingbolt, Capcom ha confermato a Famitsu che il famoso mostro arriverà il prossimo 22 marzo nel mondo di Monster Hunter World. Inoltre, sono state fornite altre informazioni sull'aggiornamento di primavera che, tra le tante cose, vedrà un ...

Monster Hunter World : la diretta streaming! : A fine della notizia potete trovare la trasmissione in diretta , giapponese, che Capcom ha organizzato per parlare delle novità in arrivo per Monster Hunter World previste per la primavera del 2018. ...

Monster Hunter World : arrivano i contenuti tratti dal franchise Devil May Cry : Dopo gli eventi speciali che hanno introdotto in Monster Hunter: World alcuni contenuti di Street Fighter e di Horizon Zero Dawn, Capcom ha recentemente annunciato una nuova collaborazione con uno degli altri storici franchise del publisher giapponese, la serie di videogiochi Devil May Cry.Come riporta Polygon, Capcom ha pubblicato oggi un video con il quale presenta i contenuti in arrivo in Monster Hunter: World di Devil May Cry, che ...

Essere adottati da un veterano di Monster Hunter è geniale - articolo : Mi approccio al mondo di Monster Hunter per la prima volta. Avevo giocato ad uno dei titoli per PSP anni fa ma dopo un paio d'ore avevo spento la console senza avere idea di cosa avessi fatto. Da lì ho preso paura e non ho più toccato un Monster Hunter. È una di quelle serie famose per Essere hardcore. Sarò mai in grado di capirci qualcosa? In molti mi dicevano che Monster Hunter World è il capitolo più accessibile uscito finora, ma quando poi ...

Monster Hunter World : in arrivo novità la prossima settimana : Stando a quanto riportato da Gamespot, potremmo avere un'idea migliore del futuro di Monster Hunter World molto presto, dato che Capcom sta pianificando un livestream per la prossima settimana. Si potrà seguire la trasmissione il 14 marzo alle ore 13 italiane.Sebbene l'annuncio di Capcom non specifichi su cosa si focalizzerà il livestream, promette gli "ultimi dettagli" su Monster Hunter World, indicando un annuncio imminente. Il livestream è ...

Monster Hunter World a quota 7.5 milioni di copie distribuite : è il titolo di Capcom più venduto di sempre : L'inizio del 2018 è stato decisamente ottimo per tutti i videogiocatori, a pochi giorni dall'inizio dell'anno Monster Hunter World, titolo del quale vi abbiamo già fornito la nostra guida, è approdato su PS4 e Xbox One segnando in questo modo la prima uscita di peso.Il titolo sta riscuotendo un grande successo presso i giocatori e a testimoniarlo sono anche gli ultimi dati di vendita. Stando a quanto riportato da Dualshockers, Monster Hunter ...

Il CEO di Iron Galaxy Studios si offre volontario per Monster Hunter World su Nintendo Switch : Adam Boyes, noto per le sue apparizioni sul palco delle conferenze Sony durante diverse fiere, attualmente è CEO dello sviluppatore di Chicago Iron Galaxy Studios, e oggi come riporta Dualshockers ha fatto una proposta alquanto interessante.Boyes è convenuto col fatto che portare Monster Hunter World su una console compatta e portatile come Switch si tratta sicuramente di una sfida, ma ha subito aggiunto che proprio di questo genere di lavori si ...

Cosa ci dicono i bestiari medioevali su Monster Hunter World - articolo : La lotta dell'umanità contro mostruose creature è stata per migliaia di anni una scelta popolare fra gli autori di romanzi. Lo possiamo notare nella battaglia di Gilgamesh contro Humbaba, la battaglia senza sosta di Beowulf con Grendel e il drago e l'amaro feudo fra Achab e Moby Dick. Oggi tale metafora è semmai ancora più popolare di quanto lo sia mai stata. Chi riesce a tenere un conto dei mostri dilaniati in giochi come Dark Souls, The ...

Monster Hunter WORLD GUIDA : Come sbloccare l’armatura di Aloy : A partire da oggi è ufficialmente disponibile in MONSTER HUNTER WORLD (PS4), la possibilità di sbloccare l’armatura di Aloy portando a termine l’evento “La Prova”, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere. Come ottenere l’armatura di Aloy in MONSTER HUNTER WORLD Prima di cominciare ci teniamo a precisare che l’evento è disponibile solo dal 28 Febbraio al 16 ...

Monster Hunter World : arriva domani l'evento di Horizon Zero Dawn : A partire da domani sarà finalmente disponibile il secondo evento di Monster Hunter: World dedicato a Horizon Zero Dawn, che aggiungerà all'RPG di Capcom il costume e l'arco della protagonista Aloy. Come apparso sulle pagine di Eurogamer.net, il contenuto aggiuntivo sarà esclusivo per gli utenti PS4 e richiederà il completamento di una quest per essere ottenuto.Come accaduto con il costume di Ryu di Street Figher, i giocatori dovranno prima ...

Monster Hunter World e PS4 continuano a dominare in Giappone : Monster Hunter World continua a dominare le vendite in Giappone assieme a PS4, riporta Dualshockers.Vediamo qual'è lo scenario dipinto da Media Create al riguardo, nello specifico stiamo trattando il mercato Giapponese nel periodo tra il 12 febbraio e il 18 dello stesso mese: Mentre per quanto riguarda l'hardware: Read more…