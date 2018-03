Mondiali | programma amichevoli

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo il programma corto di Nathan Chen : Il programma corto maschile ha aperto la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un’ottimo short program, che lo pone al comando della classifica provvisoria. Il ...

Carolina Kostner incanta il Forum di Assago : dopo il programma di corto nei Mondiali 2018 è al primo posto : Una celestiale Carolina Kostner incanta il Forum di Assago e dimostra ancora una volta che la classe conta più dell'età. La regina del ghiaccio ha oggi regalato un'altra performance degna della sua eccelsa carriera, chiudendo al 1/o posto, dopo il programma corto, la gara dell'individuale femminile dei Campionati Mondiali 2018 in corso nel comune milanese.La gardenese delle Fiamme Azzurre sul ghiaccio del Mediolanum Forum si ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner - un programma pulito per sperare nel trionfo e preservare la medaglia d’argento : Prima del fantastico programma corto di ieri davvero in pochi si potevano aspettare di vedere Carolina Kostner con 80.25 punti al comando della gara del singolo femminile ai Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico di Milano davanti ad Alina Zagitova e Satoko Miyahara. Con un piazzamento del genere Carolina non può certamente permettersi di sbagliare nulla nel secondo segmento di gara. Se infatti Alina Zagitova metterà il turbo per ...

VIDEO – Nicole Della Monica e Matteo Guarise : il programma corto dei Mondiali di Milano 2018 : Un programma corto straordinario: Nicole Della Monica e Matteo Guarise danno spettacolo davanti al pubblico di casa ai Mondiali di pattinaggio in quel di Milano. Sulle note di Magnificat di Marco Frisina interpretato da Mina, gli azzurri trovano uno spettacolare 72.53 che è il loro season best e vale la prima piazza parziale quando mancano solo le ultime quattro coppie. Questo il VIDEO Della fantastica prova degli azzurri: Clicca qui per ...

Mondiali figura - Kostner prima dopo il programma corto a Milano : Carolina Kostner è prima dopo il programma del corto ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso di svolgimento a Milano. L'azzurra ha fatto registrare il record italiano chiudendo con 80.27 punti ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel libero? Data - programma e orario : Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio venerdì 23 marzo per eseguire il suo programma libero ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico: potrebbe essere l’ultima gara della favolosa carriera della Regina del Ghiaccio, ormai prossima a dare l’addio anche se non ha dato annunci ufficiali. La gardenese, di fronte al pubblico del Mediolanum Forum di Milano, andrà a caccia di una nuova magnifica impresa: vuole provare ad agguantare la ...

VIDEO Carolina Kostner - il programma corto dei Mondiali di Milano. Prestazione memorabile con record italiano! : Carolina Kostner è stata letteralmente strepitosa con il suo programma corto ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano è letteralmente crollato sotto i suoi piedi, la sua Prestazione è stata semplicemente superlativa e ha fatto saltare il banco. Uno show divino della Regina del Ghiaccio che infatti ha battuto anche Alina Zagitova, fresca Campionessa Olimpica. L’azzurra è stata premiata con un eccellente ...

