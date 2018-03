Miracolo a Vado Ligure Quattro pazienti si risvegliano dal coma nella stessa clinica

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018)ospiti dellastruttura sanitaria sidalprofondo nel giro di pochi mesi: succede nel Centro Vada Sabatia, sito ain provincia di Savona. Due donne e due uomini, in stato vegetativo da anni, hanno dato chiari segnali di miglioramento che per i famigliari hanno significato "rinascere e iniziare una nuova vita". Questa la vicenda riportata da Il Secolo XIX - Savona.Reduci da un incidente di moto, un trauma sul lavoro, un'emorragia cerebrale e una patologia complessa, isono tornati a sperare e a comunicare. Il coordinatore dei fisioterapisti Gianfranco Bruzzone ha scelto di confidare la straordinaria esperienza professionale vissuta al quotidiano.Stavamo facendo la seduta quotidiana quando ho visto che il paziente muoveva gli occhi. Allora ho iniziato a sollecitarlo, capivo che voleva parlarmi e l'ho invitato in modo insistente ...