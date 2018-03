quattroruote

: Una #Mini elettrica che non sia derivata da un modello esistente 'è una possibilità in fase di valutazione', ha det… - quattroruote : Una #Mini elettrica che non sia derivata da un modello esistente 'è una possibilità in fase di valutazione', ha det… - dinoadduci : Mini - Schwarzenbauer apre alla possibilità di un'elettrica ad hoc -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Il Gruppo BMW ha recentemente annunciato, ricordandolostampa convenuta a Monaco per la conferenza annuale di bilancio, che entro il 2025 intende presentare 25 nuovi modelli elettrificati, 12 dei quali puramente elettrici. Un'offensiva ampia, che se da un lato toccherà soltanto marginalmente la Rolls-Royce, investirà in pieno il marchio dell'Elica. E anche la, che dopo la versionedella tre porte in arrivo nel 2019, potrebbe aprire a modelli a zero emissioni creati ad hoc, non derivati da quelli esistenti.Possibili modelli elettrici ad hoc. " unache stiamo valutando insieme a Great Wall", ha dichiarato Peter, membro del cda BMW responsabile per, Rolls-Royce e digital business innovation, a Quattroruote. "Siamo aperti a ipotesi diverse per i futuri modelli elettrici del marchio, ma in questa fase non posso aggiungere ...