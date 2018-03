Mina torna in versiona Aliena | ecco il nuovo disco Maeba

AL BANO E ROMina POWER/ Presto diventeranno nonni : torna il sereno tra l'ex moglie e Loredana Lecciso? : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER nonni, Cristel è incinta e aspetta il primo figlio: “E' un maschietto e arriverà a maggio, sarà per lui un nonno magico”, le dichiarazioni del cantante.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:27:00 GMT)

Mina torna a cantare in napoletano e duetta ''A minestrina' con Conte : Allora c'è davvero una nuova canzone napoletana di Mina nel suo album, in uscita, 'Maeba', in copertina un'immagine da aliena già vista a Sanremo. Ed è davvero firmata da Paolo Conte. Si intitola ''A ...

Sardegna - torna la protesta dei Minatori di Olmedo : cava di nuovo occupata : A poco meno di tre mesi dalla fine dell'ultima protesta, i minatori di Olmedo, nel nord-ovest della Sardegna, sono tornati sotto terra, a 150 metri di profondità, occupando l'intera cava che produce ...

Amici 2018 : si ritorna alle origini - eliMinati i Direttori Artistici. La parola al pubblico : Amici 2018, eliminati i Direttori Artistici: la formula del programma ritorna alle origini. Maria De Filippi ha deciso di tornare alla vecchia formula del programma: gli allievi decideranno chi sfidare e rivedremo le famose carte a confronto che decreternno l’esito del televoto. Questa decisione arriva, forse, in considerazione delle critiche ricevute negli anni (la mancanza della diretta) e per via delle schermaglie tra Direttori ...

David di Donatello - tornano in RAI con Carlo Conti : le noMination e gli ospiti : Rai1 affida la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018 al conduttore Carlo Conti Si sa, ultimamente Rai1 è Carlo Conti-centrica, quindi anche la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018 è stata affidata al conduttore-sempreverde della Rai. E’ così che, a partire dalle ore 21.25 circa di mercoledì 21 marzo 2018 (questa […] L'articolo David di Donatello, tornano in RAI con Carlo Conti: le nomination e gli ...

Mina torna in tv grazie a Maria De Filippi? I dettagli sullo scoop : Mina torna in tv grazie a Maria De Filippi ? I dettagli sullo scoop. L'edizione di Amici 17 potrebbe riservare clamorose sorprese. Negli studi del talent show di Canale 5, che si appresta ad approdare ...

“Ma che fate? Tornate a casa”. Da soli - costretti a camMinare nella neve - le foto di questi due ragazzi fanno il giro del mondo. Ma dietro quell’apparente dramma c’è una realtà non scontata - destinata a far discutere (e parecchio) : Ci sono genitori, in tempi come questi, che difendono i propri figli a spada tratta in qualsiasi situazione e circostanza, arrivando a schierarsi di volta in volta contro altre famiglie, amici, compagni, professori e presidi pur di non ammettere le responsabilità dei loro pargoletti, anche quando evidenti. E ci sono, invece, mamme e papà che di fronte a certi atteggiamenti non transigono davvero, arrivando a mettere in atto punizioni ...

Jet precipita in Iran : muoiono l’ereditiera turca Mina Basaran e 7 amiche - tornavano da viaggio per addio al nubilato negli Emirati Arabi. Le FOTO da Instagram : 1/10 ...

Mina Basaran - la figlia di un ricco imprenditore e le sue amiche muoiono in un incidente aereo : stavano tornando dal suo addio al nubilato : Aveva 28 anni Mina Basaran e avrebbe dovuto sposarsi a fine mese. figlia di un imprenditore turco, Mia era andata con le sue amiche a festeggiare il suo addio al nubilato negli Emirati Arabi. Le otto ragazze stavano rientrando a Istanbul quando il loro jet privato, di proprietà di Mina, si è schiantato su una montagna della provincia sudoccidentale di Chahar Mahal-Bakhtiari, in Iran. Oltre a Mina e alle sue amiche sono morti anche il pilota e ...

Mina ritorna con “Volevo scriverti da tanto” una di quelle ballad melodiche che colpiscono al primo ascolto : Quel sabato sera di febbraio, quello della finale del Festival di Sanremo, non lo sapevamo ancora: ma la bianca aliena che è discesa in forma di ologramma sul palco dell’Ariston aveva già pronte per noi umani altre sorprese musicali, oltre alla strepitosa versione di “Another day of sun” che ha intonato prima di ripartire per lo spazio profondo a bordo della sua astronave Opera. Oggi possiamo ascoltare il nuovo singolo inedito di Mina, che ...

Mina torna con un nuovo album : la vita «contro» della tigre di Cremona : Quella domenica 23 aprile del 1972 in diretta dal Teatro delle Vittorie a Roma, durante il programma televisivo Teatro 10 con Antonello Falqui alla regia e Don Lurio alle scenografie, il duetto di Mina e Lucio Battisti andò in onda poco prima delle ore 22, dopo che sul palco del programma salirono Johnny Hallyday, Enrico Montesano, le sorelle Kessler e il grande violinista classico Salvatore Accardo. L’evento durò 9 minuti e 20 secondi e i ...

Torna all'Università la giornata europea per la ricerca sulle cellule staMinali - : ... ma anche le malattie genetiche e il rapporto tra nutrizione e scienza. É inoltre prevista una sessione pomeridiana durante la quale gruppi di studenti, su prenotazione, potranno visitare alcuni ...