Milano | vandali imbrattano il murale per i 110 anni dell' Inter | la fotodenuncia

Milano - vandalizzata la targa per Fausto e Iaio : svastica e insulti sulla lapide in ricordo dei 18enni assassinati dai fascisti : Una svastica , una croce celtica, un insulto, ‘merde’ e la firma ‘Militia’ sono apparsi questa notte sulla targa dedicata a Lorenzo ‘ Iaio ’ Jannucci e Fausto Tinelli, i due 18enni che frequentavano il centro sociale Leoncavallo di Milano e furono uccisi a colpi di pistola il 18 marzo di quarant’anni fa. Dalla scritta dedicata “Ai compagni Iaio Jannucci Fausto Tinelli qui assassinati dai ...

Milano - vandalizzato il murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino : Una pistola alla tempia di Giovanni Falcone , puntata da Paolo Borsellino . Il murales che si trova in Corso di Porta Ticinese a Milano e che ritrae i due magistrati antimafia assassinati da Cosa Nostra è stato vandalizzato da ignoti nelle scorse notti. L’immagine fu disegnata da Tunus, writer siciliano, nel 2013 e mostrava originariamente Falcone e Borsellino sorridenti, uno dietro l’altro. Qualcuno adesso ha disegnato in mano al ...

Milano - giovanissimi vandali all'assalto dell'ultimo metrò : I poliziotti hanno studiato i filmati. Hanno in mente i volti. Hanno le foto sui telefonini. Immagini di devastazione. Quaranta ragazzini che per due sabati, 23 dicembre e 6 gennaio, hanno distrutto i ...

Milano - vandali in metropolitana incastrati dal video. 6 minori denunciati per danneggiamento : Un folto gruppo di giovani che la vigilia di Natale e il 7 gennaio scorsi aveva danneggiato un treno della metropolitana milanese è stato individuato dalla Polizia di Stato. Il gruppo, secondo quanto riferito oggi dalla Questura tra le 30 e le 40 persone, aveva provocato estesi danni e interrotto più volte la corsa del mezzo, l’ultimo, dai Navigli verso Vimodrone ( Milano ), sulla Linea Tre. A commettere i reati di danneggiamento erano ...

Metro Milano - vandali in azione a Natale e Befana identificati dalla polizia : In alcuni VIDEO l'azione di una quarantina di giovani, molti minorenni, che hanno provocato danni per migliaia di euro nelle stazioni e sui treni