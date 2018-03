Milano | Murales Inter Vandalizzato il mega murale sui nerazzurri | vernice rossa e

Imbrattato a Milano Murales dell'Inter : ANSA, - Milano, 22 MAR - E' stato Imbrattato con della vernice rossa nella notte il grande murales realizzato in via Borsieri a Milano per i 110 anni dell'Inter. L'illustrazione di 18 metri per 10 ...

Svelato a Milano INTERWALL - il murales per i 110 anni dell’Inter : Con Mediaset Premium la storia dell’Inter diventa urban art: in occasione del 110° compleanno del club nerazzurro, la pay tv di Cologno Monzese, Media Partner dell’Inter, ha realizzato un’operazione speciale per celebrarne la storia. Attraverso una campagna sui canali social dell’Inter e di Mediaset Premium e sul sito dedicato (www.INTERWALL.mediasetpremium.it), i tifosi hanno potuto votare […] L'articolo Svelato a Milano INTERWALL, il ...

Milano - Boldrini (Leu) davanti al murales antifascista : “I gruppi neofascisti vanno sciolti. Non c’è posto per loro” : “Tutti i gruppi che si ispirano ai neofascisti vanno sciolti”. Lo ha detto il presidente della camera Laura Boldrini davanti al murales antifascista realizzato a Niguarda, quartiere di Milano ‘fucina’ antifascista del capoluogo lombardo L'articolo Milano, Boldrini (Leu) davanti al murales antifascista: “I gruppi neofascisti vanno sciolti. Non c’è posto per loro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Laura Boldrini al presidio davanti al murales antifascista nel quartiere Niguarda di Milano : "Tutti i gruppi neofascisti vanno sciolti" : "Tutti i gruppi che si ispirano ai neofascisti vanno sciolti". Lo ha detto la presidente della Camera e candidata con Liberi e Uguali, Laura Boldrini, davanti al murales antifascista realizzato a Niguarda, quartiere di Milano che è una sorta di fucina antifascista del capoluogo lombardo. "Noi dobbiamo dirlo con forza: i gruppi che si rifanno a una ideologia fascista vanno sciolti. Non c'è spazio per loro in democrazia", ha ...

Imbrattamento murales di Falcone e Borsellino Milano - indagato presunto responsabile : A seguito dell'Imbrattamento del murales dedicato a Falcone e Borsellino avvenuto in corso di Porta Ticinese angolo piazza Sant'Eustorgio, il Commissariato Porta Ticinese della Questura di Milano ha ...

Ripulito murales di Falcone e Borsellino sfregiato a Milano : Il murales in onore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dipinto in pieno centro a Milano è stato sfregiato nella notte da una vile mano anonima.Sulla rappresentazione dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia che fa bella mostra di sè in corso di Porta Ticinese, a pochi passi dalla Basilica di Sant'Eustorgio, ignoti vandali hanno tracciato una pistola con della vernice spray di colore arancione. Una pistola che punta dritta alla ...

Milano - vandalizzato il murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino : Una pistola alla tempia di Giovanni Falcone, puntata da Paolo Borsellino. Il murales che si trova in Corso di Porta Ticinese a Milano e che ritrae i due magistrati antimafia assassinati da Cosa Nostra è stato vandalizzato da ignoti nelle scorse notti. L’immagine fu disegnata da Tunus, writer siciliano, nel 2013 e mostrava originariamente Falcone e Borsellino sorridenti, uno dietro l’altro. Qualcuno adesso ha disegnato in mano al ...