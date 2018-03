Milano | «case bianche» espugnato il fortino Il mercato nero dei clan

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar?(AdnKronos) - primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni", ha detto il sindaco. In primis, s

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar'(AdnKronos) – primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni”, ha detto il sindaco. In primis, si è discusso della gestione del patrimonio di edilizia popolare: “Non è certamente un tema facile, ma è molto rilevante ...

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar'(AdnKronos) – primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni”, ha detto il sindaco. In primis, si è discusso della gestione del patrimonio di edilizia popolare: “Non è certamente un tema facile, ma è molto rilevante ...

Immobili : Nomisma - crescono quotazioni case di pregio a Roma e Milano : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – Si conferma la ripresa, anche nel secondo semestre del 2017, del mercato degli Immobili di pregio a Milano e Roma. In particolare è il segmento della compravendita a Milano ad aver mostrato una maggiore dinamicità con una domanda in crescita soprattutto nelle zone del Centro storico, Brera e Magenta. A Roma la domanda di acquisto risulta in aumento con l’eccezione della zona Flaminio e Salario-Trieste. è ...

Milano - Franca Caffa : “Solo i poveri pagano l’accoglienza. Politica denuncia la mancanza di case - ma poi non fa nulla” : “Ora dico una cosa che non si sente dire spesso: l’accoglienza la pagano solo gli italiani poveri. Quelli che aspettano una casa popolare e non l’avranno perché il numero di alloggi disponibili, già insufficiente, ora ora va diviso tra italiani e stranieri. È così che si sviluppa l’intolleranza. Ma la responsabilità è della Politica, che denuncia la mancanza di abitazioni ma non adotta le misure necessarie per risolverla”. Franca Caffa parla ...

Incendio Milano - morto il 13enne intossicato nel palazzo di case popolari : È morto il ragazzo di 13 anni che ieri era rimasto gravemente intossicato durante l’Incendio di un appartamento in via Cogne 20, a Milano. Poco dopo le 10 i medici dell’ospedale Sacco hanno dichiarato il decesso. Il ragazzino – di origini marocchine – era l’unico in condizioni gravissime dei condomini soccorsi durante il rogo scoppiato al decimo piano della palazzina di proprietà di MM. Il 13enne viveva all’undicesimo piano e al ...

Milano - carabiniere morto in caserma/ Ucciso Andrea Vizzi in esercitazione : un indagato per omicidio colposo : Milano, carabiniere Ucciso durante esercitazione in caserma Montebello di via Vincenzo Monti: Andrea Vizzi morto "per errore". Il collega militare indagato per omicidio colposo(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Milano - CARABINIERE UCCISO IN CASERMA/ Andrea Vizzi morto durante esercitazione : dinamica tragico incidente : MILANO, CARABINIERE UCCISO durante esercitazione in CASERMA Montebello di via Vincenzo Monti: a sparare un collega accidentalmente, è morto Andrea Vizzi. dinamica incerta dell'incidente(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Carabiniere ucciso in caserma a Milano - la vicenda si tinge di giallo Video : Una tragica fatalita' che alimenta le pagine di cronaca nazionale [Video] e ha portato alla morte del giovane Appuntato dei Carabinieri Andrea Vizzi, celibe ed originario di Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce. Questo è l'epilogo della tragedia che è stata consumata all'interno della #caserma dei Carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti a Milano. Eppure la notizia della tragica scomparsa del #Carabiniere ha sollevato numerosi dubbi ...

Carabiniere ucciso in caserma a Milano - la vicenda si tinge di giallo : Una tragica fatalità che alimenta le pagine di cronaca nazionale e ha portato alla morte del giovane Appuntato dei Carabinieri Andrea Vizzi, celibe ed originario di Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce. Questo è l'epilogo della tragedia che è stata consumata all'interno della caserma dei Carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti a Milano. Eppure la notizia della tragica scomparsa del Carabiniere ha sollevato numerosi dubbi in rete ...

Milano - carabiniere ucciso da un collega durante un’esercitazione in caserma : Il militare, Andrea Vizzi di 33 anni, è stato raggiunto da un colpo partito dalla mitraglietta di un commilitone

Milano - carabiniere muore durante un’esercitazione in caserma : Milano, carabiniere muore durante un’esercitazione in caserma Milano, carabiniere muore durante un’esercitazione in caserma Continua a leggere L'articolo Milano, carabiniere muore durante un’esercitazione in caserma sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - carabiniere ucciso in caserma Colpo accidentale esploso da un collega : La tragedia è avvenuta lunedì nella caserma Montebello in via Vincenzo Monti. Il militare, 27 anni, del gruppo speciale Api, è stato raggiunto al petto da un colpo di pistola. È morto durante il trasporto in ospedale. Il collega ricoverato in stato di choc

Milano - carabiniere muore durante un'esercitazione in caserma : Un carabiniere è morto durante un'esercitazione nella caserma Montebello di Milano, in via Vincenzo Monti. Il militare, 27 anni, è stato centrato da un colpo accidentale sparato da un collega. E' ...