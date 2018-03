Migliore quotazione per vendere Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Soluzione Trendevice a marzo

optimaitalia

(Di giovedì 22 marzo 2018) IS7 e S7non sono certo smartphone freschi di lancio, ormai superati da ben due generazioni di successori (iS8 e gli S9). Per questo motivo non pochi possessori dei due device potrebbero essere interessati alla loro vendita e una nuovaè garantita dal sitoche fino a poco tempo fa acquistava solo iPhone e iPad usati ma che da poco ha cominciato pure a fornire delle interessanti quotazioni per i device Android. Quale è dunque lapossibile per i protagonisti di questo articolo?Partiamo dalS7. Le valutazioni qui riportate riguarderanno il device con normale usura e dunque senza problemi vistosi, dotati di caricabatteria originale e con garanzia Italia. Per quanto riguarda il modello da 32 GB questo varrebbe 230 euro e a salire, quello da 64 GB e poi da 128 GB , ben 250 e 270 euro. Chiaro che il sito ...