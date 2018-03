Michael Bublé | la bella notizia dopo il dramma | in arrivo una sorellina per Noah

ilfattoquotidiano

: Michael Bublé di nuovo papà: grande gioia dopo la sconfitta del tumore del primo figlio - Today_it : Michael Bublé di nuovo papà: grande gioia dopo la sconfitta del tumore del primo figlio - AlessanFerrini : RT @Corriere: Michael Bublé e la moglie aspettano la terza figlia - UnioneSarda : L'annuncio di Michael #Bublé e della moglie: 'Aspettiamo una bambina' -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Unapere la moglie Luisiana. Anzi, due. In casa del cantante sta infatti per arrivare una bambina: la coppia ha già due figli,di quattro anni ed Elia di due. Nel 2006,aveva annunciato di dover sospendere tutti gli impegni professionali per prendersi cura del primogenito, malato di cancro. Ora il bimbo è guarito (anche se deve ancora sottoporsi a controlli periodici) e sta per arrivare una. Last night in New York we celebrated @itstonybennett ‘s 90th birthday. As usual, @luisanalopilato rocked the red carpet ! #proudhubby #nyc #tony90 Un post condiviso da(@buble) in data: Set 16, 2016 at 1:22 PDT L'articolo, lail: inunaperproviene da Il Fatto Quotidiano.