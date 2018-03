Metro C Meleo | fondi non sono a rischio Mai invitata a riunione pre-Cipe

Metro C : Meleo-Stefàno - proseguono lavori. Partite “talpe” verso Amba Aradam : proseguono i lavori per la realizzazione della Metro C. Martedì l’assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo e il presidente della Commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno hanno fatto un sopralluogo nel cantiere di via Sannio. Da lì sono Partite le TBM (Tunnel boring machine), le cosiddette “talpe meccaniche” che scaveranno, lungo la tratta T3, il tunnel […]

