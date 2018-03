Meteo | Uni-met | “Vietate le allerte da società commerciali”

Previsioni Meteo - il “Burian Bis” congela l’Europa : nel weekend -25°C dalla Germania al Regno Unito - l’Italia resta a guardare : Per la primavera bisognerà ancora attendere nel cuore dell’Europa. Una nuova discesa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia arriverà sull’Europa centrale, con Germania, Regno Unito e Danimarca tra i Paesi più colpiti. In Germania il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede ghiaccio e neve in alcune aree. Il Burian in arrivo da nord-est abbasserà notevolmente le temperature a partire da domani, venerdì 16 marzo. L’ondata di gelo colpirà ...

Dichiarazione di AISAM sulla Comunicazione Meteorologica : Riceviamo e ripubblichiamo il comunicato di AISAM (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia) Dichiarazione DI AISAM sulla Comunicazione IN MATERIA DI PREVISIONE DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI E SULL’EMISSIONE DI ALLERTE DA PARTE DI SOGGETTI NON ABILITATI L’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia esprime viva preoccupazione per il sempre piu` frequente dilagare, sui mezzi di Comunicazione, […]

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Meteo - Italia paralizzata : Giovedì 1° Marzo scuole chiuse per neve in tantissimi Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – Nuovo peggioramento sull’Italia tra stasera e domani: una grande nevicata colpirà il Centro/Nord, e seguirà nelle Regioni del Centro il pericolosissimo fenomeno del gelicidio mentre al Sud soffierà impetuoso il vento di scirocco. Ecco le previsioni dettagliate di MeteoWeb: Allerta Meteo, il BURIAN saluta col botto: terribile mix per l’arrivo dello scirocco, bomba di neve e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì ...

Allerta Meteo Toscana : scuole chiuse nei Comuni del Valdarno e della Valdisieve per domani 1° Marzo : scuole chiuse domani, giovedì 1 Marzo, nei 6 Comuni dell’Unione Valdarno Valdisieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo). La decisione è stata presa a seguito dell’Allerta meteo codice arancione per rischio neve emessa dalla Regione Toscana dalle 24 di domani, giovedì 1 Marzo, fino alle 23.59 della stessa giornata. Ad aggiungersi alla neve, anche codice giallo per vento e ghiaccio a partire già da oggi. A ...

Allerta Meteo Liguria - “entriamo nella fase acuta della perturbazione” : scuole chiuse in numerosi Comuni - forse anche a Genova : In Liguria numerosi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine grado per domani, quando scatterà l’Allerta per il Ponente Ligure e l’Allerta arancione su tutto il resto della Regione. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha dichiarato: “Saremo in Allerta da mezzanotte per almeno 24 ore. Domani la citta’ sara’ coperta di neve e c’e’, ovviamente, l’ipotesi della chiusura delle scuole, ...

Allerta Meteo Burian : Mercoledì 28 Febbraio scuole chiuse a Napoli - Bari - Cuneo - Rimini - Riccione - Potenza - Matera e molti altri Comuni [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali: il Burian sta imperversando in’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari, nevica anche al Centro/Sud. L’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, continuerà a determinare condizioni di maltempo di stampo prettamente invernale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo Campania : scuole chiuse in diversi Comuni oggi e domani : In considerazione delle condizioni Meteo le scuole oggi sono chiuse ad Acerra, Pomigliano d’Arco e Pollena Trocchia, nel napoletano, dove i sindaci hanno firmato la relativa ordinanza. I sindaci di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana avevano disposto la chiusura anche ieri e gli studenti resteranno a casa anche domani. A Pollena Trocchia il sindaco Francesco Pinto, che ieri aveva lasciato aperti gli istituti attivando anche il centro ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse a Napoli - Potenza e in molti altri Comuni anche Mercoledì 28 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali: il Burian sta imperversando in’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari, nevica anche al Centro/Sud. Le scuole in alcuni Comuni saranno chiuse anche domani Mercoledì 28 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le ...

Incontro di Meteorologia all'Unitre di Orvieto con il tenente colonnello Daniele Mocio : L'esperto cercherà di fare chiarezza su alcune tematiche legate al clima ed alle previsioni meteo, separando la verità della scienza dalla falsa mitologia spesso presente nella comunicazione ...

Allerta Meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse in dieci Comuni del Barese : La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stata disposta per domani dai sindaci dei dieci Comuni della provincia di Barletta – Andria – Trani. Nella notte, infatti, si prevede un calo delle temperature, sia lungo la costa sia nell’entroterra e il rischio, riferiscono, è che si formi ghiaccio. chiuse resteranno, dunque, le scuole nei tre capoluoghi, Barletta, Andria e Trani, a Bisceglie e Canosa di Puglia, nei centri ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse a Roma - Pescara - Ancona e in molti altri Comuni anche Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali, con il Burian che stringe nella sua morsa l’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Molte sono le scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le relative ordinanze. Allerta Meteo Burian ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali, con il Burian che stringe nella sua morsa l’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Molte sono le scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le relative ordinanze. Allerta Meteo Burian ...