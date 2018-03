Meteo Alto Adige | è primavera ma le temperature sono sotto zero

Radar Meteo Trentino-Alto Adige : Radar Meteo Trentino – Alto Adige per conoscere la situazione Meteo e i fenomeni in atto nella regione del Trentino e del Sudtirol

Meteo Italia LIVE - caldo anomalo aspettando il Burian : il ciclone al Sud scatena lo scirocco - +13°C in Alto Adige! : caldo anomalo in queste ore su molte aree d’Italia, e in modo particolare al Nord/Est con Merano in Alto Adige a +13°C, ma anche Udine, Rovereto, Pordenone e Marostica a +11°C, Bolzano e Trento a +10°C, Vicenza e Treviso a +9°C. Clima mite anche al Centro/Sud, con punte di +18°C in Calabria e Sicilia, +17°C in Puglia e Campania, +14°C nel Lazio e in Sardegna, +13°C tra Liguria e Toscana. Resta freddo soltanto al Nord/Ovest e in Emilia ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per neve nell’Alto Mugello : Prorogata fino a tutta la giornata di domani, venerdì 23 febbraio, l’Allerta Meteo “arancione” per neve relativa ai comuni dell’Alto Mugello: attese nevicate fino a quote di fondovalle in generale di debole intensità, temporaneamente moderata in serata, e persistenti (oggi e domani) con accumuli anche abbondanti. Nelle restanti zone del Mugello-Val di Sieve e del Bisenzio-Ombrone Pistoiese previste deboli nevicate nella ...

Allerta Meteo Toscana : vento e neve - criticità “arancione” sull’Alto Mugello e “giallo” sul resto della regione : criticità per neve e vento in Toscana: un avviso di criticità “arancione” interesserà l’Alto Mugello per nevicate dalla mezzanotte di oggi, mercoledì, alla stessa ora di domani, giovedì 22 febbraio. Il codice si declassa a giallo per neve e vento su tutto il resto della regione. Il codice giallo per vento termina alle 9 di domattina, giovedì, mentre perdura fino alla mezzanotte quello per neve. La circolazione depressionaria ...

Meteo Alto Adige : la scorsa notte la più fredda dell’inverno : In Alto Adige, quella appena trascorsa, è stata la notte più fredda di questo inverno: a San Giacomo (Val di Vizze) la colonnina di mercurio è scesa a -21,6°C e a Predoi a -20,6°C. A Cima Teufelsegg (3.035 metri) si sono rilevati -27,1°C. Secondo il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin, anche la prossima sarà una notte di freddo polare. L'articolo Meteo Alto Adige: la scorsa notte la più fredda dell’inverno sembra essere il primo su ...

Meteo Trentino-Alto Adige : inverno record a Bolzano : Nevicata nella notte in Trentino: i fiocchi hanno raggiunto quote medio-basse ma con spessori di pochi centimetri. Non si registrano problemi per la viabilità. Meteotrentino prevede per oggi la quota neve in rialzo e fenomeni in esaurimento ovunque la sera. Nella notte fiocchi di neve sono scesi anche sul capoluogo altoatesino: si è trattato dell’ottava nevicata in questa stagione a Bolzano. In un inverno medio si registrano solo tra due e ...

Meteo Alto Adige : inverno record a Bolzano : Nella notte fiocchi di neve sono scesi sul capoluogo Altoatesino: si è trattato dell’ottava nevicata in questa stagione a Bolzano. In un inverno medio si registrano solo tra due e tre nevicate a Bolzano, negli ultimi anni addirittura solo una, ha spiegato il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin. L'articolo Meteo Alto Adige: inverno record a Bolzano sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Toscana : attesa neve sull’Appennino e sull’Alto Mugello : Prosegue l’ondata di maltempo che con altra pioggia e neve in arrivo nelle prossime ore in tutta la Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per neve, dalle ore una fino alle ore 18 di domani, sabato 3 febbraio. Le zone interessate sono quelle appenniniche settentrionali (Appennino tosco-emiliano e Alto Mugello). Sempre per neve, emesso codice giallo per buona parte della regione, a partire ...

Meteo - pioggia in arrivo. Resta alto il rischio valanghe : Le temperature Restano superiori alla media del periodo. Da domenica in arrivo una perturbazione che porta temporali e nubifragi

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : pericolo valanghe marcato : Il pericolo valanghe in Alto Adige e’ marcato, cioe’ di grado 3 su 5 su quasi tutte le montagne dell’Alto Adige. La situazione e’ particolarmente critica lungo la cresta di confine. In Trentino il pericolo resta marcato in quota, oltre il limite del bosco. La neve fresca e quella ventata non si sono legate bene col manto sottostante, provocando rischio di distacco gia’ con debole sovraccarico. La diffusione degli ...

