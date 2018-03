Meteo | allerta maltempo | nubifragi e neve al Sud

Allerta Meteo - maltempo violentissimo al Sud Giovedì 22 Marzo : rischio alluvioni lampo e tornado in Sicilia - Calabria e Puglia : 1/23 ...

MALTEMPO - TEMPORALI E NEVE IN ARRIVO/ Previsioni Meteo - Protezione Civile : confermata l'allerta al Centro-Sud : MALTEMPO, TEMPORALI e NEVE in ARRIVO. Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia e Calabria. Le ultime notizie in vista del weekend(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Allerta Meteo Molise : scuole chiuse domani 22 marzo a Campobasso : Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha ordinato, domani, la chiusura delle scuole per domani in occasioni dell’Allerta meteo che prevede nevicate sulla città’, a partire dalle prossime ore. La sala operativa della società che gestisce il servizio di sgombero neve nel capoluogo restera’ aperta per tutta la notte. Lezioni sospese anche a Cercemaggiore e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso. L'articolo ...

Allerta Meteo Abruzzo : in arrivo possibili nuove nevicate : Dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, su regioni centrali e Abruzzo. Dal primo mattino di domani, giovedi’ 22, e per le successive 24-30 ore, previste nevicate al di sopra di 200-400 metri sull’Abruzzo, con apporti al suolo moderati. Lo rende noto il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile che comunica ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo pioggia - freddo e neve in montagna : freddo e pioggia, il Maltempo non vuol abbandonare la Sardegna. La Protezione civile regionale ha prolungato fino a domani l’Allerta meteo: “criticita’ ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico fino alle ore 14 del 22 marzo e, a partire dalle ore 18 del 21 e sino alle ore 14 del 22 ordinaria per rischio idraulico, localizzato nei bacini di Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso”. “Un ampio ...

Allerta Meteo Sicilia : ancora codice giallo per le prossime 24/30 ore : Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato la prosecuzione di avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo, secondo cui, in particolare, “fino alle prossime 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di ...

Maltempo - nuova allerta Meteo della protezione civile per tutto il Centro/Sud : forti temporali - tanta neve e venti impetuosi : allerta meteo – Una vasta saccatura di origine atlantica continua a determinare condizioni di instabilità sul nostro Paese, unitamente ad aria più fredda proveniente dal nord-Europa, apportando da stasera nuove precipitazioni che si intensificheranno su tutto il meridione, assumendo carattere nevoso fino a quota collinare, accompagnate da un generale rinforzo dei venti nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Molise : ancora neve e vento forte per domani 22 marzo : La Protezione civile regionale conferma anche per domani 22 marzo la fase di criticita’ ‘gialla’ per neve sul Molise centrale e occidentale, ‘arancione’ sulla costa per quanto riguarda le condizioni del mare. Il bollettino meteo emesso oggi indica precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi deboli o localmente moderati. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso ...

Allerta Meteo Toscana : ancora vento forte su gran parte della regione : La Sala operativa della protezione civile regionale informa che il codice arancione emesso ieri e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi e’ stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani per gran parte della regione. L’unica zona esclusa è la Lunigiana per la quale il codice giallo avrà validità fino alla mezzanotte di oggi. Inoltre è stato emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalla ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : forti piogge - temporali e freddo tra Giovedì 22 e Venerdì 23 : Allerta Meteo – E’ tornata nella normalità del mese di Marzo la situazione Meteo nello Stretto di Messina da un paio di giorni, dopo un lungo periodo di caldo anomalo e prematuro. Oggi per il terzo giorno consecutivo la temperatura massima si ferma a +16°C, mentre la minima è scesa a +10°C per il secondo giorno consecutivo. Minime di +10°C e massime di +16°C sono esattamente la norma climatica di Marzo a Messina e Reggio Calabria. Un ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane - piene dei corsi minori e stato del mare al largo : “Per la prima parte della giornata di giovedì 22 marzo permane ancora una situazione di mare da molto mosso fino ad agitato al largo, con un’altezza d’onda sino a 3 metri proveniente da nord est. Il persistere della criticità idrogeologica Gialla è dovuta all’attuale fragilità del territorio ed alle condizioni di saturazione dei suoli, nonché al graduale scioglimento della neve nelle zone medio-montane e collinari. Nelle ...

Allerta Meteo Campania : nuovo avviso per piogge e temporali - criticità “gialla” dalle 22 : Il maltempo torna a investire la Campania a partire dalla serata con una ripresa di piogge e temporali su gran parte del territorio regionale: lo rende noto la Protezione civile della Regione che ha emesso una nuova Allerta Meteo con un livello di criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 22. L’avviso riguarda, in particolare, le zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e ...

