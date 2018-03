Messico | i resti di almeno 240 persone ritrovati a Tijuana

Napoletani scomparsi in Messico : tre arresti in polizia : È dal 31 gennaio che non si hanno più notizie dei tre venditori Napoletani impegnati in Messico , Vincenzo Cimmino (29 anni), Raffaele e Antonio Russo (60 e 25 anni). Ieri sera è stata data comunicazione che tre agenti di polizia di stanza nella città di Tecalitlan sono stati arrestati. Sono accusati di aver consegnato i tre italiani ad un'organizzazione criminale locale, il Cartel Jalisco Nueva Generación, tra i più potenti della nazione. Non è ...

Messico : soffoca e squarta la moglie e le figlie e tenta di bruciare i resti : Un ex poliziotto federale è stato arrestato per aver soffocato e accoltellato la moglie e le due figlie, per poi squartarle dando fuoco ai resti per paura che, decomponendosi avrebbero creato cattivi odori. E' successo nel municipio del Tecamac in Messico. Il soggetto arrestato è un ex poliziotto federale che ha confessato l'omicidio della moglie Alicia Ester di anni 33, della figlia più piccola Lorena di anni 2 e dell'altra figlia Alejandra di ...