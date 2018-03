Meningite | in Toscana 3 morti dall’inizio del 2018 | appello per il vaccino

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) Con l’anziano morto nell’ospedale fiorentino di Torregalli nella notte tra lunedì e martedì, insalgono a 3 i decessi perda meningococco C dall’inizio del, su un totale di 5 casi di infezione di cui 4 di tipo C. Nel 2017, su 17 casi didi cui 9 di tipo C, non si erano registrati decessi. Anche alla luce di questi dati, l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, rinnova il proprio invito a vaccinarsi: “Il– afferma – è l’unico modo per proteggersi, dallacome da tante altre malattie. Da quando la Regioneha avviato la campagna straordinaria di vaccinazione contro lada meningococco C, si sono vaccinate quasi un milione di persone. Ma ledi questi primi mesi delci dicono che non possiamo ancora abbassare la guardia. Abbiamo prorogato la ...