calcioweb.eu

: #Meneses, la simulazione più vergognosa della storia del calcio [VIDEO] - CalcioWeb : #Meneses, la simulazione più vergognosa della storia del calcio [VIDEO] - OnlineSportsRT : CILE|Calciatore o tuffatore?

Meneses, che caduta

Welbeck un novellino

GUARDA IL VIDEO -

(Di giovedì 22 marzo 2018)– Jean, attaccante dell’Universidad de Concepción nellama non certo per meriti sportivi ma per una. L’episodio è successo durante la gara contro il Colo Colo, partita che può essere considerata sicuramente condizionata.rincorre l’avversario, gli ruba il pallone, poi ‘sviene’ clamorosamente,nettissima ma l’arbitro ci casca e fischia il penalty. Gol del 2-1 e vittoria che può essere considerata immeritata., lapiùdelL'articolo, lapiùdelsembra essere il primo suWeb.