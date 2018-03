Medicina | scoperto il “kit” necessario per la rigenerazione del cuore

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018) La Cardiopatia Ischemica e lo Scompenso Cardiaco sono la prima cause di morte e di ospedalizzazione nel mondo occidentale. Larigenerativa basata sulla caratterizzazione biologica e sull’utilizzo terapeutico delle cellule staminali ha avuto un impatto enorme nello studio della biologia umana, soprattutto per le sue potenzialità nella cura di diverse forme di malattie cronico-degenerative come lo Scompenso Cardiaco. Larigenerativa in Cardiologia nell’ultima decade ha infatti raggiunto tappe importanti dalla scoperta della capacità rigenerativa intrinseca delfino alla prima sperimentazione clinica delle cellule staminali cardiache. L’ultimo fondamentale traguardo l’ha raggiunto il gruppo di ricerca del Prof. Daniele Torella, ordinario di Biotecnologie mediche applicate alla Cardiologia, Responsabile del Laboratorio di Cardiologia Molecolare e ...