Mediaset lancia il canale 20 | esordio in chiaro con Juventus-Real Madrid

Mediaset lancia il 20 con la diretta di Juventus-Real Madrid : Juventus-Real Madrid sul 20 Clamorosa decisione di Mediaset. I vertici del Biscione hanno deciso di lanciare il nuovo canale 20 con la diretta esclusiva in chiaro di Juventus-Real Madrid, partita valevole per l’andata dei quarti di finale della Uefa Champions League 2018. La nuova rete andrà a posizionarsi alla numerazione venti del digitale terrestre (da qui il nome del canale, 20), al posto di ReteCapri, e sarà dedicata – come ha ...

Mediaset lancia 20 e punta ad uno share dell’1.5% : Dalle ceneri della numerazione di Rete Capri, Mediaset propone da fine marzo un nuovo canale target adulto. Sarà gratuito e

Venti : Mediaset lancia in primavera il nuovo canale 20 del DTT. Sfiderà Rai4 : Piersilvio Berlusconi Venti di novità in casa Mediaset. L’azienda del Biscione si prepara a lanciare il nuovo canale in onda sul numero 20 del digitale terrestre, nello spazio acquistato di recente ed appartenuto in precedenza a ReteCapri. Dopo mesi di stallo, nei quali l’emittente di Cologno aveva tenuto il vecchio logo del canale e trasmesso televendite o vecchie sitcom, ora sono pronti una nuova denominazione ed un nuovo ...