Mazda Cx-5 | che raid sul lago Baikal

Mazda MX-5 Cherry Edition - ed è subito Primavera : La roadster iconica della Casa giapponese apre la stagione 2018 con una nuova versione esclusiva, disponibile in edizione limitata: la MX-5 Cherry Edition, che si distingue per un design degli esterni e degli interni ancora più elegante. Erede di una tradizione ultraventennale di edizioni a tiratura limitata che hanno alimentato il mito della roadster più venduta al mondo, la MX-5 Cherry Edition è stata progettata in ogni dettaglio per ...