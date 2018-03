Maurizio Costanzo Show Ospiti e anticipazioni | pace tra Francesco Monte ed Eva Henger

Paolo Ruffini/ La rottura con Diana Del Bufalo e il ritorno a teatro con “Up&Down” ( Maurizio Costanzo Show) : Paolo Ruffini sarà ospite del "Maurizio Costanzo Show" nella puntata di oggi, giovedì 22 marzo, in seconda serata su Canale 5. Il conduttore è a teatro con lo spettacolo "Up&Down".(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:05:00 GMT)

Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo - Maurizio Costanzo : "Condivisione non inopportuna" : Maurizio Costanzo , sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, ha espresso la propria opinione circa la decisione di Elena Santarelli di condividere sui social network i dettagli della malattia che ha colpito il figlio Giacomo , nato dalla storia d'amore della showgirl e attrice latinense con l'ex calciatore Bernardo Corradi.Nelle scorse settimane, infatti, su Instagram, la Santarelli ha dichiarato che il figlio Giacomo sta lottando contro un ...

Mara Venier asfalta Eva e Francesco dopo il selfie da Maurizio Costanzo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'Isola dei Famosi, [ Video ] il reality di Canale 5, che ha appena visto l'eliminazione di Marco Ferri. Le ultime novita' ci svelano che # Mara Venier ha letteralmente asfalta to Francesco Monte e Eva Henger dopo la loro presunta riappacificazione. Francesco Monte e Eva Henger hanno fatto pace? Le novita' sull'Isola dei Famosi [ Video ]svelano che l'ospitata di Francesco Monte al Maurizio Costanzo ...

Isola dei Famosi - Eva Henger e Francesco Monte insieme da Maurizio Costanzo : il momento storico : Solo un uomo poteva cercare l'impresa e far riappacificare i due rivali più accaniti dell' Isola dei Famosi ed colui che ci è riuscito: Maurizio Costanzo . Durante il programma del conduttore Eva ...

Mara Venier asfalta Eva e Francesco dopo il selfie da Maurizio Costanzo : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che ha appena visto l'eliminazione di Marco Ferri. Le ultime novità ci svelano che Mara Venier ha letteralmente asfalta to Francesco Monte e Eva Henger dopo la loro presunta riappacificazione. Francesco Monte e Eva Henger hanno fatto pace? Le novità sull'Isola dei Famosi svelano che l'ospitata di Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show ha fatto ...

Karina Cascella contro Monte e la Henger dopo il Maurizio Costanzo : Eva Henger e Francesco Monte criticati da Karina Cascella Anche Karina Cascella ha detto la sua riguardo all’ospitata di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show. L’opinionista di Barbara d’Urso ha caricato sui suoi social la foto resa pubblica da Gabriele Parpiglia in cui i due ex naufraghi sono apparsi proprio sul famoso palco in cui conduce il marito di Maria De Filippi. Karina ha poi chiesto nella didascalia ...