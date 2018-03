Matteo Salvini | azzerate le trattative per le presidenze delle Camere | ' Al tavolo deve

Gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini : 'E' razzista'. Il datore di lavoro : ''Se n'è andata via di sua volontà'' : Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'e' andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro'...

Elisa Isoardi : 'Ecco cosa significa per me stare nell'ombra di Matteo Salvini' : Elisa Isoardi, la donna che è riuscita a fare breccia nel cuore di uno degli uomini più conosciuti e potenti d'Italia, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Oggi'. La compagna di Matteo Salvini, infatti, aveva fatto scaturire molte polemiche a causa di una sua affermazione. La donna infatti, avrebbe dichiarato di voler restare nell'ombra del suo compagno per permettergli di "brillare" il più possibile, di tutelarlo, "perché una donna è ...

«Ormai sento Di Maio più di mia mamma» - dice Matteo Salvini : L'accordo per dividersi le presidenze di Camera e Senato è saltato e ora il capo del M5S chiede un nuovo incontro in vista di venerdì The post «Ormai sento Di Maio più di mia mamma», dice Matteo Salvini appeared first on Il Post.

Matteo Salvini : "Pronti ad aprire un tavolo pur di risolvere la situazione velocemente" : "Se c'è un tavolo da riconvocare siamo pronti anche tra un quarto d'ora pur di risolvere la situazione velocemente". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo la richiesta di Luigi Di Maio di un tavolo tra i capigruppo. "Siamo pronti a fare tutto, tavoli e tavolini", ha aggiunto."Se c'è da ridiscutere col Pd o coi 5 Stelle - ha continuato Salvini -, siamo disponibili a ridiscutere sia col Pd che coi 5 Stelle. Vogliono ...

Matteo Salvini annulla la registrazione di Porta a Porta dopo il vertice con Berlusconi e Meloni : il mistero : Si è concluso il vertice a Palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini , Giancarlo Giorgetti , Giorgia Meloni e Ignazio La Russa . Per ora nessuna dichiarazione, nemmeno dai capigruppo di ...

Silvio Berlusconi insiste su Paolo Romani al Senato - l'ira di Matteo Salvini dopo il vertice di mercoledì : Tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi il clima è tesissimo. dopo il vertice a Palazzo Grazioli di mercoledì - presente anche Giorgia Meloni - il Cav ha infatti continuato a insistere sulla nomina di ...

"E' razzista" : gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini. Polemica su Facebook per il licenziamento : La titolare del negozio: "Se n'è andata lei". La mamma della ragazza, invece, accusa il leader della Lega: "Mia figlia mandata via per colpa tua"

Nunzia De Girolamo : 'Pezzi di Forza Italia pronti ad andare con Matteo Salvini' : ' Forza Italia come partito che ha contribuito al successo della coalizione avrà la seconda carica dello Stato e Matteo Salvini dimostra di essere un buon leader è il primo passo per andare oltre la ...

Luigi Di Maio - patto segreto con Matteo Salvini : chi sarà il premier : C'è un 'piano A' , innanzitutto. Che consiste nel cercare di formare un governo che coinvolga tutto il centrodestra ma che non può prescindere da un coinvolgimento di Luigi Di Maio . Ma, posto che ...

Umberto Bossi : 'Matteo Salvini non troverà l'accordo con Di Maio' : Si stanno registrando alla spicciolata, gli eletti a Camera e Senato lo scorso 4 marzo. La prima convocazione del Parlamento è prevista per venerdì 23 marzo e oggi a Palazzo Madama è giunto il ...

Matteo Salvini ricevuto dall'ambasciatore Usa : è il primo invitato dopo il voto : Matteo Salvini è stato invitato dall'ambasciatore degli Stati Uniti in via Veneto 121 a Roma. Il leader della Lega è infatti stato contattato al telefono dal capo della diplomazia Usa in Italia, Lewis ...

Matteo Salvini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...