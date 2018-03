Matteo Salvini annulla la registrazione di Porta a Porta dopo il vertice con Berlusconi e

Silvio Berlusconi insiste su Paolo Romani al Senato - l'ira di Matteo Salvini dopo il vertice di mercoledì : Tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi il clima è tesissimo. dopo il vertice a Palazzo Grazioli di mercoledì - presente anche Giorgia Meloni - il Cav ha infatti continuato a insistere sulla nomina di ...

"E' razzista" : gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini. Polemica su Facebook per il licenziamento : La titolare del negozio: "Se n'è andata lei". La mamma della ragazza, invece, accusa il leader della Lega: "Mia figlia mandata via per colpa tua"

"E' razzista" : gelataia si rifiuta di servire Matteo Salvini e si licenzia. Polemica su Facebook : La mamma della ragazza, in prova in una gelateria, accusa sui social il leader della Lega di aver fatto perdere il lavoro alla figlia, ma la titolare del...

Nunzia De Girolamo : 'Pezzi di Forza Italia pronti ad andare con Matteo Salvini' : ' Forza Italia come partito che ha contribuito al successo della coalizione avrà la seconda carica dello Stato e Matteo Salvini dimostra di essere un buon leader è il primo passo per andare oltre la ...

Luigi Di Maio - patto segreto con Matteo Salvini : chi sarà il premier : C'è un 'piano A' , innanzitutto. Che consiste nel cercare di formare un governo che coinvolga tutto il centrodestra ma che non può prescindere da un coinvolgimento di Luigi Di Maio . Ma, posto che ...

Umberto Bossi : 'Matteo Salvini non troverà l'accordo con Di Maio' : Si stanno registrando alla spicciolata, gli eletti a Camera e Senato lo scorso 4 marzo. La prima convocazione del Parlamento è prevista per venerdì 23 marzo e oggi a Palazzo Madama è giunto il ...

Matteo Salvini ricevuto dall'ambasciatore Usa : è il primo invitato dopo il voto : Matteo Salvini è stato invitato dall'ambasciatore degli Stati Uniti in via Veneto 121 a Roma. Il leader della Lega è infatti stato contattato al telefono dal capo della diplomazia Usa in Italia, Lewis ...

Matteo Salvini - l'accordo con Silvio Berlusconi : a Forza Italia il Senato - in cambio il Friuli Venezia Giulia : Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini , che ha sentito anche Matteo Renzi . Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale ...

Giulia Bongiorno verso la presidenza del Senato : da Matteo Salvini la spallata finale a Silvio Berlusconi e Forza Italia? : I rapporti tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero presto diventare ancor più spigolosi per 'colpa' di Giulia Bongiorno . La senatrice eletta con la Lega è il nome sempre più accreditato per ...

Matteo Salvini - la fonte anonima : 'Al 50% sarà il prossimo premier. Il mandato esplorativo è quasi sicuro' : Il prossimo premier? 'sarà Matteo Salvini, con il 50% di possibilità '. È quanto riferiscono fonti ai massimi livelli del Centrodestra, sia della Lega sia di Forza Italia, e citate da affaritaliani.it ...

Silvio Berlusconi - il vertice decisivo ad Arcore : 'Come convincerò Matteo Salvini a ragionare' : Ad Arcore, le notizie non incoraggiano Silvio Berlusconi : sempre più indizi, infatti, fanno ritenere che il patto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la spartizione della presidenza delle Camere ...

Matteo Salvini premier al 50% Ultimi insight dal Centrodestra Quei continui contatti con il Quirinale : Salvini premier al 50 per cento. Fonti ai massimi livelli del Centrodestra, sia della Lega sia di Forza Italia, vedono al momento una probabilità su due che nasca il governo Salvini. Le consultazioni ufficiali al Quirinale inizieranno solo dopo Pasqua, ma dietro le quinte... Segui su affaritaliani.it

“Trasformata”. La nuova Elisa Isoardi : come è cambiata la popolare conduttrice tv dopo il successo di Matteo Salvini. Il nuovo look fa impazzire i fan : Il settimanale di gossip ‘Diva e donna’ ha scattato in esclusiva delle foto davvero molto particolari: mostrano l’arrivo di Matteo Salvini l’altro giorno a Palazzo Grazioli, a Roma, per l’incontro con Silvio Berlusconi. La novità assoluta? Al fianco del leader del Carroccio c’era la fidanzata Elisa Isoardi, alla sua prima uscita ufficiale da “first lady” del centrodestra. Mano nella mano con ...