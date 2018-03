Mara Venier contro Henger e Monte | «Avete la faccia come il cu*o»

Isola dei Famosi - Mara Venier sbotta contro Monte e la Henger : "Avete la faccia come il c..." : Il selfie della pace tra Francesco Monte e Eva Henger nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show sta facendo parecchio discutere. Tutto è nato qualche ora fa, quando Pio e Amedeo hanno condiviso ...

Mara Venier non ci sta - il duro attacco al selfie della pace di Francesco Monte e Eva Henger : Cita la commedia di William Shakespeare Molto rumore per nulla Mara Venier per commentare il selfie che vede vicini Eva Henger e Francesco Monte, ospiti della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 22 marzo in seconda serata su Canale 5. I due ex naufraghi, infatti, sono stati i protagonisti del famigerato canna-gate esploso all’Isola dei famosi dopo le scottanti dichiarazioni dell’attrice su ...

“Ma quale pace!”. Francesco Monte-Eva Henger - la verità. Il selfie degli ex naufraghi è diventato subito virale e fatto infuriare molti fan dell’Isola dei Famosi - Mara Venier compresa. Ma non è come sembra : il retroscena : Vista in anteprima la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: “Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo”, ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Lo hanno pensato ...

“La faccia come il c…!”. Isola dei Famosi - Mara Venier è una furia. Opinionista contro naufraghi. Stavolta ‘la zia’ non si trattiene : “Ci hanno preso in giro!” : Mara Venier, si sa, è una verace. Difficile che resti zitta quando qualcosa non le va genio, anche se è in diretta. Ce ne siamo accorti di recente, all’Isola dei Famosi (dove ‘zia Mara’, guarda caso, è chiamata proprio a dare la sua opinione) che a volte non riesce proprio a trattenersi. Ricordate la puntata in cui Alessia Marcuzzi ha dato voce ad Andrea Marchi, il capo progetto Magnolia, per spiegare nei dettagli la ...

