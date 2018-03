Maneskin trionfo nel concerto di Milano | presentato Morirò da re

tvzap.kataweb

(Di giovedì 22 marzo 2018) Itornano aper undove hannoil nuovo singolo –da re – in uscita il 23 marzo. Siamo a metà del tour che ha messo in fila un sold out dopo l’altro, per la band che ha trionfato all’ultima edizione di X Factor e la tappa al Santeria Social Club è una delle più sentite, esaurita e triplicata (in replica il 23 marzo e il 20 aprile).da re La band romana prepotentemente emersa dal talent di Sky ha voluto raccontare il nuovo brano: “Parla di redenzione, del fatto che dal male possa nascere il bene, come dalla stessa nostra scelta di dedicarci solo alla musica – spiega il frontman, Damiano David – Se non ci si arrende alle pressioni si può creare qualcosa di buono: è il messaggio che mandiamo alle nostre generazioni, siate sicuri di voi stessi e portate avanti quello in cui ...