Maneskin | tour Tris di date a Milano in attesa del nuovo disco | Damiano una star!

Måneskin : dopo 'Morirò da re' arrivano le attese date del tour italiano : ... 'La vittoria a Sanremo ha aumentato le incertezze' - LEGGI dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito 'Chosen', certificato disco di platino che ha raggiunto milioni di streaming e ...

Maneskin - nuovo singolo (in italiano) e nuovo tour (con meno cover). Damiano : “Non lo so perché piaccio - ma me la godo” : Claudio Cecchetto, qualche youtuber, mamme con i figli, mamme senza figli, ragazzine che lanciano manette sul palco (apprezzatissime da Damiano). È variegato il pubblico milanese accorso al concerto dei Maneskin: due date sold out (si ripete venerdì 23 marzo), anche se qualche posto libero in realtà c’era. Un’ora e un quarto di concerto che fila liscio tutto d’un fiato tra cover che per i fan ormai sono hit targate Maneskin ...

Il tour 2018 dei Maneskin in autunno nei club : date e biglietti in prevendita su TicketOne : Il tour 2018 dei Maneskin prosegue nei club d'Italia in autunno. Nuovi concerti sono stati annunciati a partire dal prossimo 10 novembre nei club italiani. La nuova tranche della tournée del gruppo di X Factor 11 si chiuderà il 15 dicembre a Roma con un evento all'Atlantico Live. I biglietti per i nuovi concerti del tour 2018 dei Maneskin saranno disponibili in prevendita su TicketOne.it da lunedì 26 marzo alle ore 10.00, nei punti vendita ...

Maneskin a Brescia e Padova - annunciato a sorpresa il nuovo tour : Dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito "Chosen", certificato disco di platino , sia il singolo che l'omonimo EP, pubblicati da Sony Music, , che ha raggiunto milioni di streaming ...

Morirò da Re dei Maneskin - a marzo il nuovo singolo con il tour : Morirò da Re dei Maneskin è il nuovo singolo della band di X Factor 11 e arriverà in radio e in digital download venerdì 23 marzo. Ad annunciarlo ai fan sono gli stessi Maneskin che, nelle scorse ore, hanno rivelato la grande sorpresa in programma per i prossimi giorni. Dopo un post dubbioso che lasciava intendere molte novità senza specificarle, è stato comunicato che Morirò da Re dei Maneskin è il primo brano che verrà rilasciato dopo l'Ep ...

Tutto esaurito per il tour dei Maneskin - stasera concerto a Firenze - video - : Il brano è già disco d'oro con oltre 3 milioni di streaming su Spotify. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi Måneskin, così come la seconda traccia inedita, 'RecoveryW. Prodotto da ...

Tour Måneskin - biglietti polverizzati : Il brano è già disco d'oro con oltre 3 milioni di streaming su Spotify. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi Måneskin, così come la seconda traccia inedita, 'Recovery'. Prodotto da ...

Måneskin : ecco la scaletta della prima data del tour : Il tour 2018 dei Måneskin è partito la sera del 17 febbraio dall’Afterlife di Perugia. Curioso di sapere quali canzoni hanno cantato in concerto? eccoti accontentato! Let’s Get It StartedTake Me Out/ Somebody Told MeUn temporaleYou Need MeBreezeblocksGimme ShelterPyroGangsta’s ParadiseMaster BlasterAlors on DanceRecoveryDirty DianaBeggin’Hey MamaVengo dalla lunaPrisoners/ Catch meKiss ThisChosen Se vuoi scoprire se i Måneskin manterranno ...

Lo Stato Sociale contro X Factor (“Talento svilito per lo spettacolo”) e i Maneskin (“Tour con 6 brani…”) : Lo Stato Sociale, favoriti per la vittoria del 68° Festival di Sanremo secondo le ultime quote degli scommettitori, criticano X Factor e i Maneskin in un’intervista a Chi. Lo Stato Sociale: “X Factor? “Emergono sempre il bel canto o i fregni” Il gruppo, che porta al Festival il tormentone ironico Una vita in vacanza sul […] L'articolo Lo Stato Sociale contro X Factor (“Talento svilito per lo spettacolo”) ...

I Maneskin pronti al primo tour. E Damiano provoca ancora : 'La prima cosa che ho fatto dopo X Factor? Sesso' : Qual è la prima cosa che avete fatto appena si sono spenti i riflettori di X Factor? Victoria, Thomas, Ethan: 'Shopping'. Damiano: 'Sesso. Posso dirlo?'. Non si risparmiano i Måneskin in un'...