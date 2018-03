Maneskin | nuovo singolo in italiano e nuovo tour con meno cover Damiano | “Non lo so

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 marzo 2018) Claudio Cecchetto, qualche youtuber, mamme con i figli, mamme senza figli, ragazzine che lanciano manette sul palco (apprezzatissime da). È variegato il pubblico milanese accorso al concerto dei: due date sold out (si ripete venerdì 23 marzo), anche se qualche posto libero in realtà c’era. Un’ora e un quarto di concerto che fila liscio tutto d’un fiato trache per i fan ormai sono hit targate(come Let’s get it started e Beggin’); un momento più raccolto in acustico (“Mettete via i cellulari”, ha chiesto al pubblico il frontman) che riesuma persino Gangsta’s Paradise (1995); e poi il gran finale conche prima si arrampica sulla struttura del palco e poi si esibisce nell’ormai celeberrima pole dance in tacchi a spillo (qui sotto il video). Tutti i flash degli smartphone, infatti, sono sempre per lui, per il ...