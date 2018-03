Mamma uccisa e gettata nel pozzo - una molotov contro la casa del compagno assassino : Mentre tutta la città di Siracusa si stringeva per l'ultimo saluto a Laura Petrolito, qualcuno ha appiccato, con una molotov artigianale, un incendio a casa del compagno Paolo Cugno, reo...

Terzigno - Immacolata Villani uccisa dal marito suicida/ “Amavo Mamma" : lettera alla figlia (Chi l’ha visto) : Terzigno, Imma Villani uccisa dal marito suicida: l'ennesimo caso di femminicidio avvenuto nel Napoletano al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:28:00 GMT)

Imma - uccisa a Terzigno - l?addio alla figlia del killer : "Amavo Mamma - un giorno capirai" : Inviato a Terzigno Da via dei Pini al piccolo capanno in muratura tra gli alberi di mandorlo di via Vicinale Mauro Vecchio non ci sono più di 800 metri. Ci ha messo poco, Pasquale Vitiello...

Siracusa : autopsia su corpo giovane Mamma - uccisa da sedici coltellate : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, madre di due bimbi piccoli, è stata uccisa da sedici coltellate. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita oggi pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Siracusa. La donna dopo l’accoltellamento, in varie parti del corpo, è stata poi gettata in un pozzo artesiano. L'articolo Siracusa: autopsia su corpo giovane mamma, uccisa da sedici coltellate sembra ...

Terzigno : voleva rifarsi una vita la Mamma uccisa dal marito : Sarebbe in una delle 20 lettere lasciate dal marito killer il movente del tragico omicidio-suicidio di Terzigno. Tra le missive ne è stata trovata anche una indirizzata alla figlia 'per quando sarà ...

Il difficile passato di Laura - uccisa dal compagno. La Mamma : “Non l’ho abbandonata” : Laura Petrolito è stata uccisa domenica scorsa dal compagno e gettata in un pozzo nelle campagne di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Alle sue spalle una storia difficile, cominciata quando a 2 anni è stata tolta alla madre biologica che oggi racconta: "Non giudicatemi. Mi fu portata via da piccola".Continua a leggere

La Mamma di Laura - uccisa e gettata in un pozzo : "Non l'ho abbandonata - mi fu portata via da piccola" : Il dolore di una figlia strappata alla vita da chi doveva amarla: «Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18...

Imma uccisa a scuola dal marito - la figlia non sa nulla : "Mamma? Mi viene a prendere dopo - lo so" : Il dramma nel dramma: la figlia di Immacolata Villani e Pasquale Vitiello ancora non sa che il papà ha sparato contro la mamma, uccidendola proprio davanti alla scuola 'Domenico Savio'...

Mamma ventenne uccisa e gettata nel pozzo - il fidanzato confessa : "L'ho ammazzata io" : Un delitto di impeto per gelosia. È questo il movente che ha portato Paolo Cugno, 27 anni, a uccidere la sua compagna Laura Petrolito, 20 anni, al culmine dell'ennesima discussione. Teatro...

Accompagna la figlia - Mamma uccisa davanti ad una scuola elementare : Una donna di 31 anni, Immacolata Villani, è stata uccisa nella mattinata di oggi, lunedì 19 marzo, a Terzigno, in provincia di

Uccisa Mamma di 20 anni : il compagno confessa - su Fb l'amore per i 2 figli e il padre : Ha confessato il suo omicidio Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, la ventenne accoltellata a morte e buttata in un pozzo a Canicattini Bagni, paese della provincia di Siracusa. Dopo ore di ...