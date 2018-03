Maltempo | Sos buche | interventi nelle strade di Fiumicino e Maccarese 

Maltempo - neve a Potenza : anche domani sospesa l’attività dell’Unibas : Le attività didattiche saranno sospese domani, venerdì 23 marzo, a causa delle condizioni meteorologiche nelle sedi di Potenza dell’Università della Basilicata: lo ha reso noto, in un comunicato, l’ateneo lucano, precisando che le attività si svolgeranno regolarmente nelle sedi di Matera. L’Unibas ha anche deciso di rinviare la terza e ultima giornata degli “Open Day” in programma domani a Matera. Le sedute di ...

Maltempo : rami sui binari - sospesa linea ferroviaria Potenza-Metaponto : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 9 circa sulla linea Potenza–Metaponto "per la caduta di rami sui binari": lo comunica l'ufficio stampa di Ferrovie dello Stato, evidenziando inoltre che "dalle ore 10 e' stato attivato il piano emergenza neve grave tra Potenza e Grassano sulla stessa linea Potenza-Metaponto". "Dalle ore 8.30 e' attivato il piano emergenza neve grave sulla linea

Maltempo Lazio : traffico ferroviario sospeso per 30 giorni tra Arpino e Arce : Rimarrà sospesa per circa trenta giorni la circoLazione ferroviaria fra Arpino e Arce, sulla tratta Roccasecca-Avezzano, interrotta ieri mattina alle 7.30 in via precauzionale, per una frana, in prossimità di Fontana Liri, provocata dal Maltempo che ha interessato il Lazio negli ultimi giorni. L'analisi dei tecnici di Rfi ha evidenziato che gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della sede ferroviaria sono particolarmente

Maltempo - mareggiata a Fregene : nuovo Sos erosione : nuovo Sos degli imprenditori balneari di Fregene sud, alle prese nelle ultime ore con una nuova mareggiata che sta portando l'acqua a lambire ed in alcuni casi invadere le fondamenta e le strutture fronte la costa. I balneari, aiutati anche da colleghi del tratto di costa nord, stanno cercando di fronteggiare la situazione con la posa di nuovi sacchetti di sabbia nei punti dove il cemento ha ceduto per arginare l'avanzata del

Maltempo Bari : grosso ramo cade su un'auto in sosta - danni : Il forte vento da Sud che dalla notte scorsa sferza la Puglia ha provocato la caduta di un grosso ramo di un eucalipto in viale Salandra, a Bari, nei pressi del Policlinico. Il ramo si è spezzato ed è finito su un'auto in sosta, provocando danni alla vettura. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati anche per altri interventi relativi soprattutto alla caduta di rami e di cartelloni stradali.

Maltempo Roma - SOS alberi dopo la neve : 300 interventi in tre giorni : Trecento interventi "in emergenza" sulle alberature della Capitale sono stati effettuati solo nei primi tre giorni di lavoro dopo l'emergenza neve. E' quanto apprende l'Adnkronos dall'assessorato all'Ambiente di Roma Capitale. Adesso il lavoro del Campidoglio sta proseguendo con la messa in sicurezza delle aree verdi e anche con la rimozione dei rami caduti a Roma in seguito all'ondata

Maltempo Fiumicino : sos buche - 4 squadre al lavoro oggi : Su tutto il territorio di Fiumicino anche oggi sono al lavoro quattro squadre incaricate dall'assessorato ai Lavori pubblici per l'emergenza buche dovute al Maltempo dei giorni scorsi. Interventi in via Trincea delle Frasche, via Portuense, via del Faro, via Valderoa, ad Isola Sacra: ed ancora: Aranova, viale Tre Denari a Maccarese e Tragliata. "Anche di sabato le quattro squadre sono al lavoro per l'emergenza buche

Maltempo : SOS buche a Fiumicino - "interventi tampone su tutto il territorio" : Emergenza buche a Roma ma anche a Fiumicino: dopo il Maltempo dei giorni scorsi in diverse strade sono comparse spaccature nell'asfalto. Numerose segnalazioni sulla via Portuense e sul viadotto che collega Fiumicino con Ostia, o su alcune strade di Fregene ed Isola Sacra. "Maltempo, neve e ghiaccio di queste settimane hanno dato un colpo di grazia alle strade piu vecchie del nostro Comune, si sono formate molte buche.

Maltempo Emilia-Romagna : frana in Appennino - sospesa la ferrovia Porrettana : Temporaneamente sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Porrettana, fra Riola e Porretta, a causa della frana nella zona di Marano di Gaggio Montano, Appennino bolognese: la decisione di Rfi si deve all'innalzamento del livello del fiume Reno, già parzialmente invaso dall'enorme massa di terra. L'acqua rischia di raggiungere i binari del treno. Al momento a Marano sono cinque le abitazioni evacuate, ma è già pronto un

Maltempo Liguria : neve sulle alture genovesi - Atp sospende alcune corse : Atp (Azienda Trasporti Provinciali) rende noto che a Genova attualmente le principali linee sono garantite per circa il 95%: problemi con la sospensione delle corse si segnalano in 6 casi, che riguardano l'entroterra e in particolare le zone più alte dove è sta nevicando. E' da considerarsi impraticabile il Passo del Turchino, le corse sono momentaneamente limitate a Mele e nel Vara Superiore. Anche il passo dei Giovi non viene

Maltempo - Coldiretti : "Sos verdure in Ue - 300 milioni persi in Italia" : L'ondata di freddo e gelo ha devastato le coltivazioni agricole in tutta Europa dove si sta verificando un crollo delle disponibilità per il taglio dei raccolti nelle campagne e le difficoltà di consegna nelle città a causa dei blocchi della circolazione. E' quanto emerge da un monitoraggio degli agricoltori della Coldiretti che hanno portato nel weekend i prodotti salvati dalla neve e dal gelo nei mercati di Campagna Amica a partire

Maltempo : Lombardia - domani sospesi 30% treni Trenord : Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, ha comunicato a Trenord che “stante le previsioni di nevicate e fenomeni di gelicidio”, domani 1 marzo sarà attivato lo “stato di emergenza grave previsto nei piani neve e gelo” in Lombardia. La decisione di Rfi, si spiega da Trenord, com

Maltempo Lecco - Anas : "Sospesa la chiusura della corsia sud della statale 36 Racc" : Anas informa che, in considerazione delle condizione meteo previste per le prossime ore, con precipitazioni nevose in intensificazione nella giornata di domani, giovedì 1 marzo, i lavori attualmente in corso lungo la corsia sud in corrispondenza del km 4,200, lungo la strada statale 36 Racc 'Raccordo Lecco-Valsassina', tra i comuni di Lecco e Ballabio, saranno sospesi dalle ore 18 di oggi, 28 febbraio, fino alle ore 9 di lunedì 5

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani, Comune di Firenze. neve, ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana. Ecco la mappa delle città interessate.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:18:00 GMT)