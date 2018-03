Maltempo | rami sui binari | sospesa linea ferroviaria Potenza-Metaponto

Maltempo Roma : interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti : Dalle otto di stamane alle venti di questa sera il comando dei vigili del fuoco di Roma ha potenziato il suo dispositivo di soccorso con almeno 5 partenze tecniche, con più di 15 vigili del fuoco operativi, dislocate nelle sedi centrali e periferiche della città. La maggior parte degli interventi è stata per alberi e rami pericolanti, infiltrazioni nei cornicioni e distacchi di intonaci in moltissimi fabbricati, danni d’acqua nei condomini ...

Maltempo - Municipio Roma I Centro : rami spezzati e alberi caduti in molte zone : “Da questa mattina i cittadini continuano a chiamare i nostri uffici per segnalare rami e alberi crollati a causa dell’abbondante nevicata della scorsa notte. Numerose le segnalazioni a Prati: Via dei Gracchi, Via Orsini, Piazza Cola di Rienzo, Via Giannone, dove tutte le piccole alberature appaiono completamente piegate sotto il peso della neve. E ancora Viale Platone, Via Fasana nella zona di Via Trionfale e Piazzale Clodio“: ...

Maltempo : rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità - treni Firenze-Bologna dirottati su Prato : A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all’imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato. L'articolo Maltempo: rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, treni Firenze-Bologna dirottati su ...

Maltempo Roma : alberi e rami caduti - ferito automobilista ad Acilia : Vento forte a Roma: numerose le segnalazioni di alberi e rami caduti a causa delle forti raffiche. Nella zona di Acilia, un ramo è crollato colpendo un auto con a bordo un uomo: il 53enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Danneggiate delle auto in sosta in via Manlio Gelsomini per il crollo di piante. L'articolo Maltempo Roma: alberi e rami caduti, ferito automobilista ad Acilia sembra essere il ...