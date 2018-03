Maltempo primaverile | neve dalla Sardegna al Salernitano

blogo

(Di giovedì 22 marzo 2018) Quest'anno la primavera sembra proprio non avere fretta. Contrariamente ai versi della celeberrima canzone che viene puntualmente ricordata tra il 20 e il 21 marzo, in questo 2018 appena è scattato l'equinozio di primavera si è assistiti a un vero e proprio ritorno all'inverno più rigido.Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che sta facendo danni un po' in tutta la Penisola. La Protezione Civile ha infatti dovuto emettere una nuova allerta meteo che prevede nevicate anche a bassa quota su gran parte delle regioni del Nord e del Centro, forti piogge al Sud con fulmini e raffiche di vento.In Alto Adige, dove una valanga ha investito un gruppo i scialpinisti austriaci, le temperature sono sotto lo zero, addirittura arrivano a -17 a San Giacomo in Val di Vizze.Lasi fa vedere al Centro e anche al Sud. Potenza è stata colpita da una intensa nevicata che ha costretto ...