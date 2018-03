Maltempo Potenza | piano neve operativo ma “limitate gli spostamenti”

meteoweb.eu

: Ancora #maltempo sull'Italia. Allerta in Campania, neve a Potenza - SkyTG24 : Ancora #maltempo sull'Italia. Allerta in Campania, neve a Potenza - mecca_salvatore : RT @Basilicata24: Aggiornamento neve: scuole chiuse anche domani 23 marzo, a Potenza. Il sindaco invita i cittadini a utilizzare l'auto sol… - mecca_salvatore : RT @RomaLucania: #POTENZA, AUTISTA SI RIFIUTA DI METTERE IN PERICOLO I PASSEGGERI: TROTTA LO SOSPENDE; MALTEMPO: VIOLENTA MAREGGIATA A MARA… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) ”Asono caduti già una trentina di centimetri die sono previste altre precipitazioni ancora più abbondanti. I principali disagi riguardano la caduta di alberi e di rami sulla viabilità cittadina e sulle strade provinciali. C’è questo rischio, perciò ho invitato i cittadini a limitare al minimo gli spostamenti e solo in caso di necessità”: lo ha dichiarato all’AdnKronos il sindaco di, Dario De Luca. ”Ho disposto la chiusura delle scuole per domani, come già fatto per oggi, e valuteremo nella stessa giornata di domani i provvedimenti da adottare per sabato. Nel frattempo ilè pienamente, è un modello già collaudato poiché asiamo abituati alle nevicate. Insieme ai Vigili del fuoco e alle ditte che abbiamo allertato stiamo lavorando per rimuovere gli alberi caduti sulle strade. La coltre diè pesante ed ...