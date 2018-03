Maltempo | neve a Potenza | anche domani sospesa l’attività dell’Unibas 

Maltempo USA : il 4° ciclone nor’easter del mese seppellisce sotto la neve New York e Washington D.C. - quasi 50 cm in Pennsylvania [GALLERY] : 1/14 ...

Maltempo Potenza : piano neve operativo ma “limitate gli spostamenti” : ”A Potenza sono caduti già una trentina di centimetri di neve e sono previste altre precipitazioni ancora più abbondanti. I principali disagi riguardano la caduta di alberi e di rami sulla viabilità cittadina e sulle strade provinciali. C’è questo rischio, perciò ho invitato i cittadini a limitare al minimo gli spostamenti e solo in caso di necessità”: lo ha dichiarato all’AdnKronos il sindaco di Potenza, Dario De Luca. ...

Maltempo - la Sardegna e il Sud sotto la neve. Vesuvio imbiancato. Forti mareggiate in Sicilia : Inizio di primavera con la neve in Sardegna, Basilicata, Irpinia, nel Salernitano e in provincia di Foggia. Problemi per il vento a Firenze e Forti mareggiate in Sicilia. Temperature tutt'altro che ...

Freddo e Maltempo : ecco il Vesuvio ricoperto dalla neve [GALLERY]

Maltempo - il sud e la Sardegna sotto la neve. Forti mareggiate in Sicilia : La situazione sembra destinata a durare fino ai primi giorni di aprile. Previsto un progressivo calo delle temperature con valori sotto la media del periodo di...

Maltempo Puglia : neve sui Monti Dauni e sul Gargano - chiuse alcune scuole : In provincia di Foggia la neve torna a imbiancare i paesaggi: nevica in numerosi comuni dei Monti Dauni e del Gargano ma non si segnalano disagi o difficoltà alla circolazione stradale e alla popolazione. Nevica in Comuni garganici come Monte Sant’Angelo e Foresta Umbra. Segnalati fiocchi ad Accadia, a Monteleone di Puglia, ad Alberona e a Rocchetta Sant’Antonio: in questi due ultimi Comuni i sindaci hanno deciso la chiusura delle ...

Allerta Meteo - "Bomba" di Maltempo al Sud : tanta NEVE sull'Appennino - tanta pioggia su coste e pianure [LIVE]

Maltempo - Basilicata coperta dalla neve : scuole chiuse a Potenza e a Matera : Un’intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono ...

Meteo - allerta Maltempo : nubifragi e neve al Sud : Italia meridionale nella morsa del maltempo: piove ancora tra Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia ionica. Le previsioni non miglioreranno nel weekend delle Palme.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : inizio primavera con la neve [GALLERY]

Ancora Maltempo sull'Italia. Allerta in Campania - neve a Potenza - : La primavera si fa attendere. Forte vento al Nord. In Basilicata scuole chiuse per la neve, che interesserà anche quote collinari sul medio Adriatico. PREVISIONI

Maltempo - neve su Basilicata e Irpinia : 8.32 Un'intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La chiusura delle scuole è stata decisa anche da altri sindaci lucani. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono segnalati disagi sulle principali strade di tutta la Basilicata. ...

Maltempo - TEMPORALI E NEVE IN ARRIVO/ Previsioni meteo - Protezione Civile : confermata l'allerta al Centro-Sud : MALTEMPO, TEMPORALI e NEVE in ARRIVO. Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia e Calabria. Le ultime notizie in vista del weekend