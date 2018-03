Maltempo | mareggiate in Calabria | aziende della fascia tirrenica in ginocchio

Maltempo - emergenza a Maratea : “Situazione catastrofica dopo le mareggiate” : C’è grande preoccupazione a Maratea, in provincia di Potenza, per i danni provocati dalle mareggiate al porto ed alla costa e per l’incertezza dei collegamenti stradali a causa di frane e caduta massi. Oggi mare meno agitato nel Golfo di Policastro rispetto a ieri quando le onde si sono abbattute come una calamità sulla scogliera e sul molo nord del porticciolo turistico, danneggiando strutture ed imbarcazioni, alcune affondate. ...

Maltempo Calabria : mareggiate su Tirreno - la Regione chiede lo stato di calamità : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha convocato una riunione urgente della Giunta per una prima valutazione sulla grave situazione determinatasi in alcuni Comuni a seguito delle eccezionali mareggiate che in queste ore hanno interessato la costa tirrenica. È stata anche costituita una unità di crisi per seguire costantemente l’evolversi della situazione e per mettere in contatto i Comuni interessati con una commissione, ...

Maltempo - la Sardegna e il Sud sotto la neve. Vesuvio imbiancato. Forti mareggiate in Sicilia : Inizio di primavera con la neve in Sardegna, Basilicata, Irpinia, nel Salernitano e in provincia di Foggia. Problemi per il vento a Firenze e Forti mareggiate in Sicilia. Temperature tutt'altro che ...

Maltempo - il sud e la Sardegna sotto la neve. Forti mareggiate in Sicilia : La situazione sembra destinata a durare fino ai primi giorni di aprile. Previsto un progressivo calo delle temperature con valori sotto la media del periodo di...

Maltempo - forti mareggiate a Maratea e in Calabria : si contano i danni | Foto : Maltempo, forti mareggiate a Maratea e in Calabria: si contano i danni | Foto Il Centro-Sud è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è protagonista in Molise, in Basilicata, nelle Marche e in Abruzzo. E dove non sono caduti i fiocchi sono arrivate violente burrasche Continua a leggere

Maltempo Calabria - mareggiate sulla costa tirrenica : il presidente Oliverio dispone sopralluoghi nelle zone colpite : sulla grave situazione in tutto il Tirreno catanzarese e cosentino la Protezione civile regionale è già all’opera da ieri mattina, con personale e mezzi propri, con gruppi di volontariato, per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite dalle mareggiate. La Protezione civile regionale ha lavorato per tutta la notte e sta continuando in queste ore. Il presidente della Regione, Mario Oliverio, sta seguendo costantemente l’evoluzione della ...

Maltempo - forti mareggiate a Maratea e in Calabria : si contano i danni : Il Centro-Sud è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è protagonista in Molise, in Basilicata, nelle Marche e in Abruzzo. E dove non sono caduti i fiocchi sono arrivate violente burrasche

Maltempo : violente mareggiate nella Costiera Amalfitana : Il Maltempo che si sta abbattendo in queste ore anche sul Salernitano sta facendo i suoi danni soprattutto nella zona della Costiera Amalfitana interessata da violente e spettacolari mareggiate. I comuni maggiormente colpiti sono Positano, Maiori e Minori. A Positano le onde hanno raggiunto la spiaggia grande portando con se’ pezzi di legname e detriti, oltre a materiale edile di un cantiere presente sul posto per lavori. Gia’ dalla ...

Maltempo : neve e mareggiate al centrosud : ANSA, - ROMA, 21 MAR - Nonostante il calendario segni l'inizio della primavera, il centrosud dell'Italia è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è ancora protagonista in Molise, sull'Amiata, ...

Maltempo Abruzzo : pioggia - neve e mareggiate : pioggia e vento a Pescara, con il fiume ‘sorvegliato speciale’ e mareggiate; neve a L’Aquila dove oggi le scuole sono chiuse, ad Avezzano ed a Chieti alta; nevischio anche nel Teramano a quote collinari relativamente basse. Nel Vastese nevica a Schiavi d’Abruzzo, Castiglione, Torrebruna dove gli spazzaneve sono in azione ma al momento non si registrano particolari disagi. Disagi sulla Trignina ma nella parte al confine ...

Forte Maltempo dopo l’Equinozio : nelle Marche allagamenti - frane e mareggiate. Un po’ di neve nell’entroterra : nelle Marche si segnala in queste ore una nuova ondata di maltempo, con pioggia e mareggiate sulla costa, neve nell’interno con qualche difficoltà di circolazione. Temperature in calo ovunque. Le mareggiate hanno colpito anche la spiagge di Marzocca e Senigallia. Ad Ancona si è registrato un allagamento nella zona della frana Barduzzi, ed altri casi a Porto San Giorgio (Fermo). neve a Urbino, nell’entroterra della provincia di ...

Maltempo in Calabria : pioggia e violente mareggiate sulla fascia tirrenica : Danni in Calabria per piogge e mareggiate, in particolare sulla fascia tirrenica. Nel Cosentino una mareggiata ha danneggiato il lungomare di Belvedere Marittimo. Segnalati anche allagamenti a Scalea. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi anche a Nocera Terinese, in provincia di Vibo Valentia, dove la mareggiata ha raggiunto alcune abitazioni e danneggiato attività commerciali. L'articolo Maltempo in Calabria: pioggia e violente ...

Maltempo Sicilia : le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi - stop agli attracchi : Le mareggiate dei giorni scorsi hanno danneggiato il porto di Alicudi, tanto che è stato vietato l’attracco di traghetti e aliscafi dall’ordinanza dal comandante della Capitaneria di Porto Paolo Margadonna. Disagi simili si registrano in quasi tutte le Eolie. A Lipari ad esempio a rischio la banchina di Sottomonastero. L'articolo Maltempo Sicilia: le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi, stop agli attracchi sembra essere il ...

Il Maltempo provoca una vittima nel Crotonese. Venti forti e mareggiate : Un uomo è morto a Mesoraca, nel Crotonese, cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento. Raffiche oltre i 100 km/h sul Mar Tirreno e le Isole. Onde alte fino a 6 metri. Tre feriti per la caduta di alberi a Roma e sull'Isola d'Elba