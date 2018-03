Maltempo | mareggiata-tsunami a Maratea Il Sindaco | “situazione catastrofica”

Maltempo - il mar Tirreno diventa un incubo al Sud : mareggiata catastrofica - calamità naturale sui litorali : 1/20 ...

Maltempo Calabria : la Guardia costiera soccorre 3 persone dopo la mareggiata : Tre persone con difficolta’ motorie rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa della mareggiata che ha colpito la costa tirrenica cosentina, sono state soccorse e messe al sicuro dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera di Cetraro. L’intervento si e’ svolto nelle vicinanze del lungomare di Acquappesa dove l’acqua ha allagato i piani terra di alcuni stabili. In particolare, i ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni a causa della mareggiata al Consorzio di bonifica” : “L’eccezionale mareggiata in corso sulla fascia tirrenica sta producendo ingenti danni alle strutture del Consorzio di Bonifica di Lamezia situate tra le localita’ La Macchia e La Vela nel comune di Nocera Terinese, dove e’ in corso la posa in opera della condotta”. Lo rende noto la Coldiretti precisando che tutta la fascia tirrenica fino a Scalea e’ interessata dalla mareggiata che sta arrecando disagi e ...

Maltempo Sicilia : mareggiata danneggia la sede Siremar a Salina : Le mareggiate alle Eolie hanno danneggiato i locali dell’agenzia Siremar vicino al porto di Rinella: l’acqua ha distrutto porte e mobili. Le mareggiate a Lipari hanno invaso via Roma, vicino piazza di Marina Corta e la strada è stata chiusa. A Ginostra il porto e’ stato sommerso dal mare. Difficolta’ nei collegamenti con le isole principali mentre le minori sono isolate. L'articolo Maltempo Sicilia: mareggiata danneggia ...

Maltempo : chiusa in Campania la ss18 per intensa mareggiata : Anas in una nota comunica che, su disposizione del sindaco di Sapri (Salerno), è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ in corrispondenza del km 215,000 – Lungomare Italia – nel tratto compreso tra via Verdi e Corso Umberto, nel territorio comunale di Sapri, in provincia di Salerno. L’interdizione si è resa necessaria a causa un’intensa mareggiata che ha trasportato sul ...

Maltempo Calabria : violenta mareggiata sulla costa - disagi : Una violenta mareggiata ha interessato la costa tirrenica del lametino e del cosentino provocando notevoli disagi alla circolazione ed ai residenti di vari comuni che affacciano sul Tirreno, tra cui Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese. In modo particolare, ad essere stata investita dalla forza del mare in tempesta è stata la costa di Nocera Terinese dove molte attività commerciali, tra cui ristoranti e pizzerie, ed abitazioni poste al ...

Maltempo - mareggiata a Maratea : allarme del Consorzio turistico : Una “violenta mareggiata” ha interessato oggi la costa di Maratea (Potenza), tra Castrocucco, Acquafredda, Fiumicello e il porto con “proporzioni ed effetti devastanti” che ricordano “un evento simile avvenuto nel 1987”. Lo ha detto il presidente del Consorzio turistico Maratea, Biagio Salerno, sollecitando “interventi di straordinaria emergenza per evitare ulteriori conseguenze sul bene turistico ...

Maltempo Campania : mareggiata nel Salernitano - le onde raggiungono la SS18 : mareggiata sul lungomare di Sapri, nel Salernitano: le onde hanno superato i muretti di contenimento invadendo un tratto della SS18. Sulla sede stradale sono stati trasportati detriti, tanto che è stato necessario interrompere il traffico veicolare. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione, i Vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, gli uomini della Capitaneria di porto e personale dell’Anas. L'articolo Maltempo Campania: ...

Maltempo - mareggiata a Fregene : nuovo Sos erosione : nuovo Sos degli imprenditori balneari di Fregene sud, alle prese nelle ultime ore con una nuova mareggiata che sta portando l’acqua a lambire ed in alcuni casi invadere le fondamenta e le strutture fronte la costa. I balneari, aiutati anche da colleghi del tratto di costa nord, stanno cercando di fronteggiare la situazione con la posa di nuovi sacchetti di sabbia nei punti dove il cemento ha ceduto per arginare l’avanzata del ...

Maltempo Liguria : mareggiata - chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna : A causa di una mareggiata è stata chiusa la via Aurelia all’altezza delle gallerie di S.Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa della mareggiata. I tecnici Anas, in accordo con il comune di Sestri Levante, in considerazione del fatto che i marosi raggiungono la sede stradale, hanno deciso di fermare il transito veicolare (fatto salvo il trasporto urbano). L'articolo Maltempo Liguria: mareggiata, chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e ...

Maltempo : danni su litorale nord di Roma dopo la mareggiata : E’ stato un altro duro colpo, quello inferto dalla forte mareggiata, alle difese delle strutture balneari di Fregene sud, da tempo ormai alle prese con un rilevante fenomeno erosivo della spiaggia. Per tutta la giornata di ieri e la scorsa notte le onde hanno superato le barriere e causato danni tra il Point Break, che avuto compromesso il rimessaggio, il Tirreno, Il Capri ed il Rivetta. danni a cabine e tettoie, mentre l’acqua ha ...

Maltempo : forte mareggiata sul litorale romano : Il Maltempo sta mettendo a dura prova la costa del litorale romano dove una forte mareggiata sta sferzando la costa e lambisce le strutture balneari tra Ostia ed il litorale a nord di Fiumicino. Preoccupati in particolare i titolari degli stabilimenti tra Focene e Fregene sud alle prese, da diverso tempo, con un accentuato fenomeno erosivo delle spiagge. Da diversi giorni sono iniziati i lavori di difesa e rafforzamento della foce armata del ...

Maltempo. Capri - forte mareggiata - traghetti fermi; Trieste - camion si ribalta per la bora - 3 feriti : Raffiche di vento e forte mareggiata, Capri isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del maltempo nel Golfo diNapoli. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti. A Trieste, un camion si è ribaltato stamani a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve

Maltempo - forte mareggiata a Capri : aliscafi e traghetti fermi : Il Maltempo sta interessando anche la Campania, creando disagi nei collegamenti. In particolare l’isola di Capri è attualmente isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del Maltempo nel Golfo di Napoli. Fermi nei porti sia gli aliscafi che i traghetti. Capri e’ alle prese da questa mattina con raffiche di vento e una forte mareggiata. Poche le corse di traghetto ...