Maltempo Calabria | Confagricoltura | gravi danni alle colture

Maltempo Calabria : mareggiate su Tirreno - la Regione chiede lo stato di calamità : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha convocato una riunione urgente della Giunta per una prima valutazione sulla grave situazione determinatasi in alcuni Comuni a seguito delle eccezionali mareggiate che in queste ore hanno interessato la costa tirrenica. È stata anche costituita una unità di crisi per seguire costantemente l’evolversi della situazione e per mettere in contatto i Comuni interessati con una commissione, ...

Maltempo Calabria - mareggiate sulla costa tirrenica : il presidente Oliverio dispone sopralluoghi nelle zone colpite : sulla grave situazione in tutto il Tirreno catanzarese e cosentino la Protezione civile regionale è già all’opera da ieri mattina, con personale e mezzi propri, con gruppi di volontariato, per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite dalle mareggiate. La Protezione civile regionale ha lavorato per tutta la notte e sta continuando in queste ore. Il presidente della Regione, Mario Oliverio, sta seguendo costantemente l’evoluzione della ...

Maltempo - forti mareggiate a Maratea e in Calabria : si contano i danni : Il Centro-Sud è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è protagonista in Molise, in Basilicata, nelle Marche e in Abruzzo. E dove non sono caduti i fiocchi sono arrivate violente burrasche

Maltempo Calabria : la Guardia costiera soccorre 3 persone dopo la mareggiata : Tre persone con difficolta’ motorie rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa della mareggiata che ha colpito la costa tirrenica cosentina, sono state soccorse e messe al sicuro dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera di Cetraro. L’intervento si e’ svolto nelle vicinanze del lungomare di Acquappesa dove l’acqua ha allagato i piani terra di alcuni stabili. In particolare, i ...

Maltempo Calabria : violenta mareggiata sulla costa - disagi : Una violenta mareggiata ha interessato la costa tirrenica del lametino e del cosentino provocando notevoli disagi alla circolazione ed ai residenti di vari comuni che affacciano sul Tirreno, tra cui Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese. In modo particolare, ad essere stata investita dalla forza del mare in tempesta è stata la costa di Nocera Terinese dove molte attività commerciali, tra cui ristoranti e pizzerie, ed abitazioni poste al ...

Maltempo in Calabria : pioggia e violente mareggiate sulla fascia tirrenica : Danni in Calabria per piogge e mareggiate, in particolare sulla fascia tirrenica. Nel Cosentino una mareggiata ha danneggiato il lungomare di Belvedere Marittimo. Segnalati anche allagamenti a Scalea. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi anche a Nocera Terinese, in provincia di Vibo Valentia, dove la mareggiata ha raggiunto alcune abitazioni e danneggiato attività commerciali. L'articolo Maltempo in Calabria: pioggia e violente ...

Maltempo Calabria : barca si rovescia e cade in mare - 55enne muore per malore : Nonostante le avverse condizioni meteo, un 55enne è uscito in barca con due amici ma il natante si è ribaltato e l’uomo è morto: l’avvocato di Corigliano Calabro ha tentato invano insieme agli altri due amici di raggiungere la spiaggia, ma è stato colto da malore. I due amici lo hanno portato a riva ed hanno chiamato il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e la guardia ...

Maltempo - temporali e forte vento in Calabria : La perturbazione di origine atlantica che ha investito l'Italia continuerà ad interessare buona parte delle regioni meridionali anche nelle prossime ore. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo Calabria : sbalzo termico nella regione - effetti su agricoltura e viabilità : Dopo una settimana di Maltempo, freddo, neve in montagna e piogge intense, da ieri in Calabria, a causa dello scirocco, si registrano temperature molto più miti e, in alcune zone, sono stati raggiunti anche i 20°C. Lo sbalzo termico rischia di avere pesanti effetti sull’agricoltura, dopo la fase di gelate dei giorni scorsi ed ora di caldo anomalo. Per quel che concerne la viabilità, dopo le piogge intense e le gelate, si registrano diversi ...

Maltempo Calabria : sull’A2 nel Cosentino obbligo di catene : Sulla A2 in Calabria non si registrano, al momento, disagi causati dal Maltempo: la circolazione è regolare, anche se, per precauzione, dalla tarda mattinata sono scattati i controlli per far rispettare l’obbligo di catene a bordo (in vigore da novembre) o di montare gli pneumatici da neve per quanti percorrono l’autostrada nel tratto di Frascineto, nel Cosentino, dove sta nevicando. La Protezione Civile regionale ha diffuso un ...

Maltempo Calabria : numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Catanzarese : Attività molto intensa dei Vigili del fuoco della provincia di Catanzaro a causa delle avverse condizioni meteo degli ultimi giorni. Dalla giornata di venerdì, la pioggia a tratti intensa ed il vento hanno procurato non pochi disagi alle popolazioni. Tantissime le richieste di soccorso portate a compimento per allagamenti, soccorso a persone rimaste impantanate con le autovetture nei sottopassi, verifiche infiltrazioni d’acqua in ...