Maltempo | Basilicata coperta dalla neve | scuole chiuse a Potenza e a Matera

Maltempo - neve su Basilicata e Irpinia : 8.32 Un'intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La chiusura delle scuole è stata decisa anche da altri sindaci lucani. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono segnalati disagi sulle principali strade di tutta la Basilicata. ...

Maltempo Basilicata : chiusa per frana la statale 18 a Maratea : Anas comunica che, a causa di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata, la statale 18 ‘Tirrenica Inferiore’ è temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 241,520 e il km 242,670, in località Castrocucco, nell’ambito del territorio comunale di Maratea, in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria limitrofa dalle squadre di pronto intervento dell’Anas e dalle Forze ...

Maltempo Basilicata - nevicate 2017 : 110 milioni per danni ai Comuni : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali nevicate che si sono verificate dal 2 al 18 gennaio dello scorso anno nel territorio lucano. Lo ha reso noto il commissario delegato per il superamento dell’emergenza in Basilicata, Donato Viggiano. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha stanziato due milioni di euro, interessa 67 Comuni, oltre alle ...

Maltempo Basilicata - emergenza neve gennaio 2017 : operativo il piano di interventi : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 2 al 18 gennaio 2017 nel territorio lucano. Lo ha reso noto il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, Donato Viggiano, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in questione. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha ...

Maltempo Basilicata : il Metapontino l’area più colpita del Sud : “L’area metapontina è quella più colpita del Meridione” dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi: lo ha detto Tavolo verde Basilicata, che ha chiesto alla Regione di reclamare dal Governo “il riconoscimento dello stato di calamità naturale, attraverso strumenti normativi adeguati a fronteggiare l’emergenza in atto“. Secondo Tavolo verde, neve e gelo hanno provocato “notevoli danni alle colture ...

Maltempo Basilicata : “Preoccupazione per le gelate nel Matapontino” : “Con le temperature notturne, che in alcune aree della regione hanno toccato sino a meno 8 gradi nel Potentino e meno 6 nel Materano, è il gelo il nemico numero uno per gli agricoltori lucani. La neve invece è stata salutata con favore perché allevia la nota situazione di carenza idrica e favorisce l’incremento degli invasi. Una boccata di ossigeno e di fiducia in aree già sfiancate da numerosi problemi legati alle crisi di ...

Maltempo Basilicata : approvato decreto per i danni dagli eventi eccezionali del 2017 : approvato il decreto di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Basilicata il 14 luglio 2017 e il 29 agosto 2017. Lo comunica il Dipartimento Politiche agricole e forestali. Il MIPAAF ha esaminato la proposta della Regione Basilicata di declaratoria di carattere eccezionalità dagli eventi avversi, nello specifico le trombe d’aria, accorsi il 14 luglio e il 29 agosto scorsi, che hanno ...

Maltempo : alla Basilicata ulteriori risorse per i danni dalle alluvioni del 2013 : Il Governo ha riconosciuto la totalità dei fabbisogni per danni alle attività economiche e produttive a seguito degli eventi alluvionali occorsi in Basilicata nei periodi 7-8 Ottobre e 1-3 Dicembre 2013. Saranno rimborsati – rende noto l’Ufficio regionale Protezione civile – i danni a macchinari e attrezzature, ai beni immobili sede di attività di impresa, alle scorte, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Le risorse inizialmente ...

Maltempo Basilicata : dalla Protezione civile 10 milioni di euro per la neve del 2017 : Dopo le risorse destinate alle imprese agricole per i danni delle nevicate di gennaio 2017 (7,7 milioni di euro), arrivano i fondi della Protezione civile per lo stato di emergenza determinato dagli stessi eventi: lo ha reso noto la presidenza della Giunta regionale di Basilicata. Le risorse assegnate alla Basilicata ammontano a dieci milioni e 100 mila euro, di cui otto milioni e 100 mila euro da risorse nazionali, e due milioni dalla legge di ...

Maltempo Basilicata : 7.5 milioni all’agricoltura per le nevicate e gelate del 2017 : Ad oggi è di 7,5 milioni di euro la dotazione finanziaria disponibile in Basilicata per i danni causati dalla nevicata di un anno fa di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole della Regione, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono alla somma di 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata (comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni) su un totale di circa 14 milioni di euro ...