Maltempo Avellino | infiltrazioni d’acqua | crolla muro

Maltempo Avellino : cingalese morto - malore causato dal freddo : Un uomo di 30 anni, di nazionalita’ cingalese , e’ stato trovato senza vita su un marciapiede di una strada del centro di Avellino . La scoperta dei carabinieri e’ avvenuta un’ora dopo la mezzanotte di ieri. L’uomo, sul cui corpo non sono stati trovati segni di violenza, sarebbe stato colto da un malore provocato dal freddo. Abitava a poca distanza da via Roma, dove e’ stato trovato, assieme alla madre e alla ...

Maltempo in Campania - grossa voragine nelle strade di Avellino : Una voragine si e’ aperta al centro della strada in via Speranza, ad Avellino, accanto alla caserma del comando provinciale dei carabinieri. Ed e’ stato proprio un militare addetto alla sorveglianza a dare l’allarme e a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo la strada e’ stata transennata per bloccare il passaggio delle auto. Profonda circa un metro e con un diametro di due, la voragine non ...