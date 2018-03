Mafia | boss ferito in agguato a Vieste

Mafia : pm Di Matteo - boss cercano sempre di avere rapporti con il potere : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "La Mafia non è solo quella dei Brusca e dei Riina o di Provenzano, Cosa nostra ha sempre avuto una caratteristica che la distingue, ha sempre avuto nel suo Dna la capacità di mantenere rapporti con il potere ufficiale, con l'esterno". Così, il pm della Procura antimaf

Mafia : pm Di Matteo - boss cercano sempre di avere rapporti con il potere : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “La Mafia non è solo quella dei Brusca e dei Riina o di Provenzano, Cosa nostra ha sempre avuto una caratteristica che la distingue, ha sempre avuto nel suo Dna la capacità di mantenere rapporti con il potere ufficiale, con l’esterno”. Così, il pm della Procura antiMafia Antonino Di Matteo a un convegno su Mafia e corruzione a Palermo. “Noi abbiamo vissuto, anche attraverso ...

Mafia - MESSINA DENARO : VITO NICASTRI ARRESTATO/ La "borsa di soldi" per il boss che comunica con i "pizzini" : MAFIA, MESSINA DENARO: 12 arresti nella notte, tra cui quello di VITO NICASTRI, il re dell'eolico provvedeva a finanziare la latitanza del capoMAFIA. Coinvolto pure l'ex senatore D'Alì(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:30:00 GMT)

Mafia : col. Russo - capacità boss di infiltrarsi in importanti attività imprenditoriali : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Anche questa volta emerge la grande capacità di Cosa nostra di infiltrarsi in attività imprenditoriali di grande rilevanza economica". Così, il colonnello Stefano Russo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, parlando dell'operazione che all'alba di oggi h

Mafia : inquirenti Trapani - nome Nicastri emerso già nei 'pizzini' dei boss Lo Piccolo : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Il nome di Vito Nicastri, “il signore del vento”, come lo aveva definito anni fa il Financial Times, arrestato all'alba di oggi con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, era già emerso dai 'pizzini' trovati nell'abitazione dei boss Sandro e Salvatore Lo

Mafia - Messina Denaro : Vito Nicastri arrestato/ Il re dell'eolico finanziava la latitanza del boss? : Mafia, Messina Denaro: 12 arresti nella notte, tra cui quello di Vito Nicastri, il re dell'eolico provvedeva a finanziare la latitanza del capoMafia. Coinvolto pure l'ex senatore D'Alì(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:14:00 GMT)

Omicidi - Mafia e due aggressioni ai magistrati : ma il boss all'ergastolo esce per andare a trovare la madre : Sette ergastoli da scontare, e un permesso ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Sassari di andare a trovare la madre , a sua volta condannata all'ergastolo ma libera per l'età avanzata e le ...

Mafia - valanga di scarcerazioni tra i presunti boss di Agrigento - : Lasciano il carcere 21 delle 58 persone arrestate il 22 gennaio . Il tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare nonostante decine di vittime del racket avessero confermato ...

Mafia - valanga di scarcerazioni tra i presunti boss di Agrigento : Mafia, valanga di scarcerazioni tra i presunti boss di Agrigento Lasciano il carcere 21 delle 58 persone arrestate il 22 gennaio . Il tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare nonostante decine di vittime del racket avessero confermato richieste di pizzo subite. Il pentito che li ha accusati resta ...

Mafia : omicidio Rostagno - confermato l'ergastolo al boss Virga : Assolto invece il secondo imputato, Vito Michele Mazara, accusato di essere l'esecutore materiale. In primo grado aveva avuto anche lui l'ergastolo - La Corte d'assise d'appello di Palermo ha ...

Mafia : omicidio Rostagno; confermato ergastolo al boss Virga : Assolto invece il secondo imputato, Vito Michele Mazara, accusato di essere l'esecutore materiale. In primo grado aveva avuto anche lui l'ergastolo - La Corte d'assise d'appello di Palermo ha ...

Mafia - 21 boss di Agrigento tornano liberi. Resta in carcere il pentito che li accusa : ArRestati meno di un mese fa, tornano liberi in massa. Sono ventuno i boss della provincia di Agrigento che saranno scarcerati nelle prossime ore: il 22 gennaio scorso erano tra le 58 persone arRestate dalla dda di Palermo. Si era trattato di uno dei più grossi blitz antiMafia mai ordinati nella zona. Per loro, però, il tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip nonostante, per la prima volta, decine di ...

Mafia - il tribunale scarcera 21 boss : il pentito che li accusa resta in carcere. E le vittime del pizzo ora hanno paura : I mafiosi scarcerati, il pentito che li accusa resta in carcere. Accade in Sicilia: a lasciare il carcere ben 21 dei 58 boss ed estorsori agrigentini arrestati su ordine della Dda di Palermo il 22...

Mafia - il tribunale scarcera 21 boss : il pentito che li accusa resta in carcere. E le vittime del pizzo ora hanno paura : I mafiosi scarcerati, il pentito che li accusa resta in carcere. Accade in Sicilia: a lasciare il carcere ben 21 dei 58 boss ed estorsori agrigentini arrestati su ordine della Dda di Palermo il 22...