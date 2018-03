“Ma quale pace!” Francesco Monte-Eva Henger | la verità Il selfie degli ex naufraghi è

caffeinamagazine

: A RIASCOLTARE OGGI QUESTE PAROLE VENGONO I BRIVIDI: NULLA È CAMBIATO! Era il 2001, ma potrebbe esser stato ieri. Q… - SVignaroli : A RIASCOLTARE OGGI QUESTE PAROLE VENGONO I BRIVIDI: NULLA È CAMBIATO! Era il 2001, ma potrebbe esser stato ieri. Q… - raicinque : Festeggiamo #AldaMerini, attraverso le sue parole ( - CarloCalenda : Intanto sono sei. Questa roba per la quale uno continua a ripetere che non si vuole candidare ma lo candidano ugual… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Vista in anteprima la foto di Evaal Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: “Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo”, ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando ilche, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex. Lo hanno pensato in tanti, tutti forse, quando ilha iniziato a circolare in rete. Ma come? Dopo tutto quello che è successo e dopo tutto quello che si sono dettie laadesso posano insieme e sorridenti? In realtà, a ben guardare, nella foto in questione ci sono anche Pio e Amedeo (che sono appena ritornati in tv con lo show comico Emigratis), quindi potrebbe anche essere una trovata del duo quella di riavvicinaree la. Sta di ...